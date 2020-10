Vreugde en jolijt! Coronavaccin van AstraZeneca gaat volgende fase in: beoordeling door EU-medicijnenbond

De dag dat we allemaal ingeënt kunnen worden tegen het coronavirus en het normale leven eindelijk écht hervat kan worden, komt langzaam dichterbij. Medicijnenfabrikant AstraZeneca begint met het overleggen van testresultaten aan de EU-medicijnenbeoordelaar CHMP. Die moet beslissen of het uiteindelijke vaccin veilig genoeg is om op de Europese markt te worden gebracht.

Ondanks de dreigende lockdown en barslecht nieuws zoals massa-ontslagen is er vandaag toch nog een mooie dag. Want de dag waarop we het coronavirus definitief kunnen verslaan nadert. Nee, dat zal niet volgende week zijn of iets dergelijks – maar het vaccin van AstraZeneca, waar ook Nederland in heeft geïnvesteerd, gaat een volgende fase in.

Resultaten van labtests worden nu gedeeld met CHMP. De wat? CHMP: Committee for Medicinal Products for Human Use, een EU-orgaan dat beoordeelt of het vaccin uiteindelijk veilig genoeg zal zijn voor de Europese markt. Spannend, dus:

“De beoordeling van het eerste Europese vaccin tegen corona is begonnen. De eerste onderzoeksresultaten van het Oxfordvaccin van AstraZeneca zijn aangeleverd bij het Europese beoordelingscomité CHMP. De resultaten die AstraZeneca en de universiteit van Oxford nu delen, zijn laboratoriumgegevens. Hierbij is onderzocht in hoeverre het vaccin het immuunsysteem helpt antilichamen op te bouwen tegen het coronavirus. De resultaten van de studies op mensen volgen later.”

