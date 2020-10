Wat een contrast: Duitsland overweegt al nieuwe maatregelen voor steden met tien keer minder besmettingen als Amsterdam

Bondskanselier Angela Merkel heeft met de burgemeesters van grote Duitse steden afgesproken dat er nieuwe regels kunnen worden ingevoerd, als meer dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners per week worden gemeten. Ter contrast: Amsterdam zit momenteel al op 546,9 per 100.000!

Het is toch haast niet te bevatten. Merkel hangt al bijna in de hoogste boom als een Duitse stad de 50 besmettingen per 100.000 inwoners passeert. En in Nederland beklaagt Rutte zich tijdens de persconferentie over dat het kabinet de urgentie rondom het toenemende aantal besmettingen niet over weet te brengen.

En de schuld ligt eigenlijk bij het Nederlandse volk, zo lijkt Rutte te impliceren. De premier zegt “zeker niet weg te willen lopen” voor fouten van het kabinet. En dat ze heus wel wat te verwijten valt, máár, zo valt te lezen in Het Parool:

De premier roept wél op te stoppen met het ter discussie stellen van de maatregelen die het kabinet heeft genomen. “Volg nou wat wij noodzakelijk achten dat we met z’n allen doen. Dat is echt cruciaal.”

Met exact die maatregelen is dit momenteel de stand van Nederland:

Dan is het toch niet zo gek dat we in Nederland die maatregelen ter discussie stellen?! We doen haast niets zinnigs om het virus te bestrijden en wat we wél doen gaat gewoon grandioos mis. Dan doe mij maar een Merkel die zegt dat er een mondkapjesplicht kan komen als een grote stad boven de 50 besmettingen per 100.000 inwoners uitkomt. Zo weet je tenminste wat je kunt verwachten en slaan we dat hele gezeur over ‘eigen verantwoordelijkheid’ ook meteen over!

Dit kabinet bestaat uit managers die goed zijn in vredestijd en zich laten adviseren door halve autisten die afgaan op een papieren werkelijkheid. Dat is het grote probleem op dit moment en daar hebben de Duitsers (ironisch genoeg) nu geen last van.

Dus nee, niks ervan! Gewoon blijven komen met die kritiek, in ieder geval tot er beleid uit komt rollen dat wél effectief blijkt.