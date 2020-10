Wat? Jaap van Dissel en Jacco Wallinga wil AVONDKLOK invoeren in plaats van mondkapjes

Er zijn nogal wat Nederlanders die een bloedhekel hebben aan mondkapjes. RIVM-baas Jaap van Dissel en RIVM-rekenmeester Jacco Wallinga lijken daar net zo over te denken. Steeds weer geven ze aan geen vertrouwen te hebben in mondkapjes. Wat ze dan wel willen doen? Een avondklok instellen.

Wat? Ja, echt. Lees dit bericht van de NOS maar:

“Een politieke afweging” noemen hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM Jaap van Dissel en Jacco Wallinga, bij het RIVM verantwoordelijk voor de rekenmodellen, dat besluit [om mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes, red.]. Van hen had het niet gehoeven. Zij adviseerden juist om een avondklok in te voeren, een maatregel die zij wél bewezen effectief achten.

“Mensen lopen vooral besmettingen op via het werk, en jongvolwassenen via de horeca. En de maatregelen hebben het meeste effect bij de leeftijdsgroep met de meeste besmettingen: 20 tot 24-jarigen,” legt Wallinga desgevraagd uit. “Dus is het advies om horeca eerder te sluiten en een avondklok, zodat mensen dan niet door gaan feesten. We hebben gezien in het buitenland waar een avondklok is ingevoerd, dat het leidt tot een vrij scherpe kanteling.”

Dit is doodeng. Een avondklok instellen omdat er een virus is dat gezien het sterftecijfer het best ‘Griep 2.0’ genoemd kan worden? Dat is gekkigheid.

Always remember the survival rates of this virus per the CDC. 0-19: 99.997%

20-49: 99.98%

50-69: 99.5%

70 & over: 94.6% I would put POTUS in the 20-49 category due to his strength and stamina. Retweet if you agree. — Dr. David Samadi, MD (@drdavidsamadi) October 2, 2020

Goddank dat dit ‘advies’ niet werd overgenomen door het kabinet.

