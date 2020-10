Weer nieuw dagrecord volgens RIVM: 3831 besmettingen

Het RIVM heeft weer vervelend nieuws. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er maar liefst 3.831 nieuwe coronagevallen gemeld, opnieuw een dagrecord. In de twee dagen ervoor schommelde het zo rond de 3.300.



In de afgelopen zeven dagen zijn er 22.000 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal sterfgevallen steeg met 9, maar die informatie is niet perse van de afgelopen 24 uur en heeft soms vertraging. Het zijn dus vooral de besmettingen die echt momentum oppikken.

De ziekenhuizen doen er volgens mij alles aan om de druk te verlichten, door de ziekenhuisopnamen zoveel mogelijk te spreiden. Maar nu het aantal besmettingen zo hard stijgt is het een kwestie van tijd voordat het de ziekenhuizen ook te veel wordt. Dan loopt het systeem simpelweg vast en kan reguliere zorg niet meer geleverd worden. En dan kunnen corona-patiënten, die het nu met de juiste middelen waarschijnlijk wel zouden redden, straks ook niet meer op tijd geholpen worden.

Het enige wat we nu kunnen doen is zoveel mogelijk afstand houden en contactmomenten beperken. Dat zien we dan pas over een week of twee in de cijfers terug en dan is het nog maar de vraag hoeveel het geholpen heeft. Mensen beginnen het volgens mij echt flink zat te worden, maar niemand heeft zin in zwaardere maatregelen of straks een lockdown die wéér niet voldoende bleek te zijn. Als een fatsoenlijk vaccin dan straks ook nog langer op zich laat wachten, dan vraag ik me af het daarna nog wel rustig blijft.