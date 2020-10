Willem Engel en andere Viruswaarheid-zeloten opgepakt in Den Haag! Illegale demonstratie was de druppel

Gisteren hadden de Viruswaarheidrebellen een illegale demonstratie georganiseerd in Den Haag. Uiteraard mag dit niet zo maar in Nederland, nadat de politie meerdere malen de demonstranten had verzocht om het Plein in Den Haag te verlaten besloten ze andere maatregelen te nemen. Volgens Viruswaarheid zelf zijn er vijf mensen opgepakt, ook Willem Engel zou zijn opgepakt.



Het zou me niks verbazen als dit een weer een mediastunt is van Engel en zijn brigades. Nu kan hij weer enkele rechtszaakjes aanspannen omdat de politie hem te hardhandig zou hebben behandeld, of om zijn arrest aan te vechten.

Het is een mooie dag vandaag: opperwappie Willem Engel is zojuist opgepakt. #StopWillemEngel pic.twitter.com/YftH9QrK9M — Peter de Jonge (@peterdej) October 10, 2020

Omdat de demonstranten, die een illegale demonstratie hielden, niet weg wilden gaan besloot de politie over te gaan op een andere tactiek. In eerste instantie gingen ze het gesprek nog aan volgens aanwezige fotografen, maar Viruswaarheid wilde het Plein niet verlaten. Dus ging de politie het Plein maar schoonvegen.

Afgelopen week riep Engel al op om naar het Plein te komen om te demonstreren. De voorafgaande dagen vonden er al illegale demonstraties plaats, de grootste daarvan was op donderdag. Toen werden er 80 mensen opgepakt.

De groep is ingesloten door de politie op de #LangePoten en er worden een aantal aanhoudingen verricht. Onder andere Willem Engel van #Viruswaarheid is aangehouden. #Corona #demonstratie pic.twitter.com/KQHbq2avj7 — Regio15.nl (@regio15) October 10, 2020