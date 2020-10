Zo ondersteun jij de horeca ondernemer

Alle horeca dicht; wat een tegenvaller. Voor de restauranthouders maar ook voor jou. Toch kun je met wat omdenken een win-win situatie creëren. Zo steun je de komende weken de horeca… en jezelf.

Dinner @ home

Ga je in het weekend regelmatig uit eten? Dan is het komend weekend gewoon Dinner@home-time. Bij je favoriete restaurant bestel je je lievelingsgerechten en thuis maak je het gezellig door de tafel te dekken met je mooiste linnen en serviesgoed en vergeet je mooie kristallen glazen niet. Kaarsjes aan en genieten maar.

Of maak van je salontafel de perfecte sushi dinner plek met kussens een bijpassend muziekje en natuurlijk de eetstokjes. Ook een tip is een knus tafeltje in een van je andere kamers in huis te zetten. Zo maak je van het etentje een bijzonder momentje.

Ps. Zorg er natuurlijk wel voor dat je wijn koelkast goed gevuld is met lekkere wijntjes.

Verwen je zelf ook doordeweeks

Geen zin in koken op dinsdag? Bestel dan gewoon! De horeca heeft het de komende weken echt heel zwaar dus een keer extra bestellen is niet alleen gemakkelijk voor jezelf maar vooral heel maatschappelijk verantwoord!! Daarnaast kun je nu minder weg en geef je minder uit dus een keer extra bestellen best wel. En er is natuurlijk keuze genoeg. Ga je voor pizza, pasta, noedels, sushi of een heus drie gangen menu?

Maak van je doordeweekse thuiswerk dag dus een bijzondere dag en bestel ook gewoon eens op dinsdag of woensdag of donderdag je favoriete gerechtjes bij je lievelingsrestaurant. Wij noemen dat een win-win situatie.

Time for friends

Nu je beperkt mensen mag uitnodigen geeft je dat de kans om quality time met je vrienden te organiseren. Nodig je lieve vriend of vriendin dus uit voor een exclusieve date met jou. Spreek een lange zondagmiddag en/of avond af. Trek een warme trui aan, neem je burkely tas mee en ga samen wandelen, bijkletsen of bijvoorbeeld foto’s maken. En daarna thuis natuurlijk borrelen of aan de chocolademelk en appeltaart taart.

En wat denk je van een dubbeldate met dat leuke vrienden stel. Samen een etentje of een gezellige ouderwetse monopoly of mens-erger-je-niet spelletjesavond. Tip: vraag aan je stamcafé of ze borrelplateaus serveren

Wijnproeverij @ home

Herfst staat voor gezelligheid en daar hoort wijn drinken zeker bij. Maar nog leuker is het om thuis een heuse proeverij te houden. Sla verschillende wijnen in en zorg ze op de goede temperatuur geschonken worden. Met een wijnklimaatkast 2 zones kun je zowel je witte als rode wijn op de juiste temperatuur houden. Kaas en andere hapjes erbij ben je verzekerd van een top middag of avond. Dus genieten maar.

Koopavond maar dan anders

Kijk jij uit naar de koopavonden of de gezellige zaterdag die je dan afsluit met een borrel op het terras? Maak dan van je online shoppen een feestje. Leg de wijn klaar, haal wat lekkere hapjes in huis en ga na je online aankopen gezellig samen aan tafel zitten en bespreek je dag.