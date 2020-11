17-jarig straatpubertje aangehouden voor mishandelen PowNed-cameraploeg

De Rotterdamse politie heeft zaterdag een 17-jarig straatpubertje aangehouden op verdenking van mishandeling van een cameraploeg van omroep PowNed. Het gewelddadige voorval vond afgelopen donderdag plaats bij het Emmauscollege in de Maasstad. De omroep deed daar verslag vanwege een docent op die school die zit ondergedoken na bedreigingen over een onschuldige spotprent in zijn klaslokaal.

Opgeschoten straatjongeren (naar verluid tevens scholieren) bij de school wilden niet door de cameraploeg van PowNed gefilmd worden. Dat is natuurlijk hun goed recht, maar de agressie zegevierde en een van de jongeren deelde een flinke klap uit aan een cameraman van de omroep. Daar bleef het gelukkig bij, want de agressieve jongen wilde daarna de cameraman (kop)schoppen. De cameraman probeerde de jongen van zich af te houden en raakte wonder boven wonder slechts lichtgewond.

Vanwege alle verontrustende berichtgeving de afgelopen tijd (denk bijvoorbeeld aan de onthoofde docent in Frankrijk) over het tonen van spotprenten aan (islamitische) leerlingen, nam de politie in Rotterdam de zaak hoog op. Een onderzoek leidde uiteindelijk naar de 17-jarge schandknaap die dan ook direct door de politie werd aangehouden en verhoord.