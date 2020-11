Actiegroep beplakt ambtswoning van Amsterdamse burgemeester Femke Halsema met posters: “Handen af van Zwarte Piet!”

Een actiegroep die zichzelf de Zwarte Pieten Actiegroep noemt, heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een bezoekje gebracht bij de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Het hele huis is beplakt met posters met teksten als: “Handen af van Zwarte Piet!”. Ook waren de actievoerders creatief met stoepkrijt en schreven leuzen op de stoep.

Volgens de actiegroep meet Halsema met twee maten. “De Black Lives Matter-demonstratie op 1 juni is wel toegestaan.” De groep laat weten dat ze inmiddels een bezwaarschrift hebben ingediend bij de gemeenste Amsterdam.

Naar verluid kon de politie het initiatief van de actiegroep wel waarderen, want volgens de posterplakkers reden er twee politiewagens langs de ambtswoning terwijl ze druk bezig waren met het ‘versieren’ van het huis van Halsema. De politie zou dan ook niet zijn gestopt, maar liet de actievoerders met rust en zou zijn doorgereden.

Protestactie 1/3@Zwartepiethelp en wij hebben uit protest met protestborden posters en krijtteksten ambtswoning #halsema versierd met als doel protest aan te tekenen tegen haar besluit verbieden demonstratie vandaag op de Dam #Amsterdam

Meer info https://t.co/dsCSj2SbBB pic.twitter.com/AybRy5xosW — Zwarte Pieten Actiegroep (@ActiePieten) November 7, 2020

Vraag blijft wel of we dit nu echt moeten willen. Actievoeren is helemaal prima en dat geldt zowel voor de voor- alsmede de tegenstanders van Zwarte Piet. Maar een politicus thuis opzoeken gaat toch echt een stap te ver.

Eerder werd er al geopperd om het huis van FVD-leider Thierry Baudet (eveneens in Amsterdam) te beveiligen nadat linkse activisten leuzen op zijn voordeur hadden geklad. Ook D66’er Rob Jetten kreeg onlangs ongewenst bezoek van activisten. Oud-politica Els Borst (D66) moest een thuisbezoek zelfs met de dood bekopen.

De boodschap luidt dan ook: Beplak desnoods hele steden met posters, maar laat politici op hun woonadres met rust en ga lekker protesteren op het Binnenhof of Malieveld in Den Haag.