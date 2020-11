Advocaat Peter Plasman zet in op schadevergoedingen voor slachtoffers van ‘trial by media’ vanwege reputatieschade

De term trial by media lijkt steeds meer een politiek agendapunt te worden. We hoorden het Thierry Baudet al meermaals zeggen, en nu pleit de bekende topadvocaat en DDS-columnist Peter Plasman zelfs voor schadevergoedingen van slachtoffers van trial by media.

In de podcast van eveneens DDS-columnist Jan Roos noemt Plasman het een zorgelijke ontwikkeling dat burgers in de media steeds vaker worden opgespoord, opgejaagd, vervolgd, berecht én bestraft. Hij noemt het dan ook onaanvaardbaar dat burgers zichzelf hiertegen niet kunnen verdedigen.

Peter Plasman stelt dan ook:

“De beeldvorming, de framing, is beslissend. Onder het mom van ‘waar rook is, is vuur’, worden mensen voor de rest van hun leven beschadigd, ook als er een vrijspraak volgt. […] We moeten af van het idee dat iedereen weet hoe het zit, behalve de rechter.”

Het kandidaat-Kamerlid van Code Oranje wil dat er middels ruimhartige schadevergoedingen bij reputatieschade drempels worden opgeworpen om onjuiste berichtgeving, waar personen willens en wetens kapot worden gemaakt, tegen te gaan.

Een ‘trial by media’ trend die momenteel als een spook door het land trekt is bijvoorbeeld het fenomeen Pedo Hunters, dat zijn groepjes mensen die zich voordoen als een minderjarig persoon en zodoende afspreken met een vermeende pedofiel en deze vervolgens confronteren en met naam en toenaam vastleggen en daarvan een video publiceren op het internet.

In eerste instantie denk je natuurlijk: ‘Pak ze aan die pedofielen die vieze dingen willen doen met kinderen!’ Het gevaar is echter dat er al meermaals mensen zijn geexposed die onschuldig bleken te zijn, maar wel met naam, video en soms ook adresgegevens op internet verschenen. En tja, zie je nog maar eens te verdedigen als het kwaad al is geschiet…