BAUDEXIT bij FVD compleet: Thierry ook weg als partijvoorzitter

Thierry Baudet is niet langer de partijvoorzitter van Forum voor Democratie. Nadat de veelbesproken politicus gisteren ook afstand deed van zijn partijleiderschap en het lijsttrekkerschap, legt de oprichter nu ook zijn functie als partijvoorzitter neer.

Forum voor Democratie zonder Thierry Baudet lijkt nu nog nauwelijks voor te stellen, maar de partij gaat de komende tijd in rap tempo uitvinden wat deze brave new world inhoudt: zojuist is bekendgeworden dat Thierry Baudet ook zijn functie als voorzitter van Forum voor Democratie neerlegt. Hij is sinds gisteren dus niet langer de politieke kopman van zijn eigen beweging, maar sinds vanmiddag dus ook niet meer de statutaire kopman van de club.

Foetsie:

“Thierry Baudet gaat alsnog weg als partijvoorzitter van Forum voor Democratie. Dat heeft de partij zojuist laten weten. Volgens de verklaring is het ‘besluit van Baudet verstrekkend’, maar is dat ‘gelukkig na goed overleg genomen’. ,,Baudet zal Forum voor Democratie, de toekomstige lijsttrekker en alles wat we met elkaar hebben opgebouwd, blijven steunen. Vandaag heeft Baudet dan ook zijn voorzitterschap van het partijbestuur neergelegd. Vice-voorzitter Lennart van der Linden neemt de rol van partijvoorzitter voorlopig op zich. De komende tijd wordt gewerkt aan een goede en zorgvuldige transitie.””

Een opvolger voor Baudet als lijsttrekker heeft zich ook al aangediend: Joost Eerdmans geeft aan dat hij de kar wel wil trekken. Of hem die kans gegund wordt door het partijbestuur is nog onbekend – wellicht komen er ook nog lijsttrekkerverkiezingen.

Maar voor nu lijkt Forum voor Democratie verlost van een demoon die de partij al maandenlang pijnigde, en deed slinken van 25 naar 6 zetels in de peilingen.