Biden dichter en dichter bij overwinning, maar kamp Trump klaagt over “grote fraude”

Joe Biden komt steeds dichter bij de overwinning. Afgelopen nacht werd bekend dat hij de meeste stemmen heeft gekregen in Wisconsin én Michigan, twee staten die vier jaar geleden nog naar Donald Trump gingen. Alle ogen zijn nu gericht op Nevada, Pennsylvania, North Carolina en Georgia. Als Biden één van die staten wint is hij de nieuwe president. Als Trump al die staten wint — en hij gaat in allemaal aan kop, behalve in Nevada waar hij inloopt op Biden — blijft hij daarentegen president.

Het zal niemand verbazen dat Team Biden steeds positiever wordt. Zij zijn ervan overtuigd, zeggen ze, dat ze de verkiezingen gewonnen hebben.

Team Trump denkt daar heel anders over. De campagne stelt gewonnen te hebben in al die vier staten én in Arizona, en stapt naar de rechter om in te grijpen tegen wat de campagne “stemfraude” noemt in die staten plus in Wisconsin en Michigan.

Hier is Eric Trump, Donald Trumps zoon:

En er is meer:

Ballots have been turned in with no names on them! pic.twitter.com/metDh2ItTz — Mark Dice (@MarkDice) November 5, 2020

Biden voters are much more motivated than I originally imagined. William here came back from the grave to support his candidate. @Wizard_Predicts pic.twitter.com/F4NIoruRoS — Juan Andres Caro (@realJuanCaro) November 5, 2020

James O’Keefe van Project Veritas beweert dat een insider van UPS zegt dat medewerkers te horen kregen dat ze ingezonden stembiljetten een andere post-datum moesten geven zodat ze nog verwerkt konden worden — anders waren ze te laat en dus ongeldig.

UPDATE: @Project_Veritas has been contacted by a Special Agent within the Office of Inspector General for the @USPS who is aware of our video, believes the allegations of wrongdoing fall under their jurisdiction, and they are assessing whether an investigation is appropriate. https://t.co/REMXiAjmoe — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) November 5, 2020

Good to see these seven active Michigan voters are all older than the oldest person alive. Heck, one was born in 1850! Happy 170th birthday!#NothingToSeeHere #TheMiracleOfMichigan pic.twitter.com/Fx1un9nOlT — Cory Bernardi (@corybernardi) November 5, 2020

John James, die in Michigan een gooit doet naar de senaat, beschuldigt lokale waarnemers óók van stemfraude. In zijn geval ging hij volgens een adviseur mooi aan de leiding tot er om 3:30 uur in de ochtend “opeens 35.000 stembiljetten verschenen.” Ook klaagt hij dat Republikeinse waarnemers eruit worden gegooid of, als ze wel in de zaal zitten, niet meer worden toegelaten als ze even weggaan om water of eten te halen.

Ook klagen Republikeinen dat de opkomstcijfers “ongeloofwaardig” hoog zijn:

Minnesota's turnout is a clown show. Here are registered voters at 7am, votes, and turnout for biggest counties: Anoka: 228,514 211,008 92.3% Dakota: 283,714 260,878 91.9% Hennepin: 835,446755,234 90.3% Ramsey 334,894 295,528 88.2% Washington: 178,587 166,659 93.3% — David Steinberg (@realDSteinberg) November 5, 2020

Oh ja:

"The fact remains that hundreds of thousands of ballots have been counted in Clark County and as a Judge and the Secretary of State have confirmed we have not been allowed to observe or challenge a single signature match for these votes.” https://t.co/v1vZl49p7z — Adam Paul Laxalt (@AdamLaxalt) November 4, 2020

Nu is het aparte dat Joe Biden twee weken geleden nog zei dat hij geloofde dat hij zou winnen omdat hij “the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics” in elkaar had gezet. Voorstanders van Biden noemen dat een verspreking. Trump supporters noemen dat juist een “moment van eerlijkheid.”

Two weeks ago Joe Biden bragged about having "the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics." Looks like he was right.pic.twitter.com/s3a25aiSOT — LifeNews.com (@LifeNewsHQ) November 4, 2020

Ondertussen blijft Team Trump toch wat positief. Zo stelt press secretary Kayleigh McEnany dat haar baas Pennsylvania, Georgia en Arizona gaat winnen om op die manier uit te komen op de benodigde 270 kiesmannen.

In theorie kan dat. Je kunt Trump niet afschrijven. De strijd is nog niet beslist. Maar het wordt wel steeds minder waarschijnlijk dat hij wint. Wat Team Trump ook zegt over “stemfraude,” de kans groeit met het uur dat Biden volgend jaar januari officieel de 46e president van Amerika wordt — en dat Trumps presidentschap dus na één termijn eindigt.