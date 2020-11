Binnen tien jaar geen kansspelen meer in Nederlandse arcadehallen

Family Entertainment Centers Nederland, ook wel FEC genoemd, wil binnen tien jaar geen kansspelen meer hebben in de arcadehallen in ons land. De branchevereniging wil dan ook dat de wetgeving in Nederland aangepast wordt. Hierin wordt de FEC gesteund door de Kansspelautoriteit. Naar aanleiding van een onderzoek van de Kansspelautoriteit naar kansspelen in de Nederlandse arcadehallen is de toezichthouder dan ook in overleg gegaan met Family Entertainment Centers Nederland. De Ksa trof namelijk veel spelen aan in de arcadehallen waarbij de speler geen overwegende invloed heeft op het eindresultaat. De grijpmachines, stuiverschijfers en andere automaten wekken wel de indruk dat er behendigheid nodig is om een prijs te kunne winnen, maar eigenlijk is dit niet het geval. In de realiteit is namelijk het een kansspel waarbij de exploitant de kans op winst bepaalt. Bij een online casino als Ladbrokes is dit bijvoorbeeld niet het geval.

Uitzonderingspositie

Een aantal kansspelen hebben een uitzonderingspositie in Nederland. Dit is het geval voor de eerder genoemde stuiverschijfers en de grijpmachines bijvoorbeeld, maar ook een aantal varianten van de fruitautomaat en het rad van fortuin hebben een uitzonderingspositie in ons land. Als de automaten geen geldprijzen uitkeren, dan vallen ze namelijk onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De Kansspelautoriteit heeft dus geen invloed op de apparaten die prijzen in natura uitkeren, zoals de automaten die je vindt op de kermis. Na de bevindingen van de Ksa is de organisatie in gesprek gegaan met de branchevereniging Family Entertainment Centers Nederland. Zo'n 70 procent van de arcadehallen in Nederland is lid van FEC. Deze organisatie is gekomen tot zelfregulering, waarbij het een aantal voornemens heeft. Deze worden hieronder genoemd in een handig overzicht.

Voornemens van FEC

Naar aanleiding van de gesprekken tussen de Kansspelautoriteit en de branchevereniging Family Entertainment Centers Nederland zijn er dus een aantal afspraken gemaakt. Een paar voornemens vind je hieronder.

Kermisautomaten waarbij de resultaat van het spel voor een groot deel gebaseerd is op toeval of uitingen en gelijkenissen met kansspelen bevatten, mogen niet opgesteld worden in de Nederlandse arcadehallen.

Waar parameters van kermisautomaten ingesteld kunnen worden waardoor de behendigheid of de moeilijkheidsgraad zodanig beïnvloed wordt dat een gemiddelde gebruiker geen skill kan ontwikkelen, zullen ze zo ingesteld worden dat deze gelijk blijven en overwegend skill garanderen.

Aanbieders van de behendigheidsautomaten die niet lid zijn van FEC Nederland zullen geattendeerd worden op de ontwikkeling. Ook wordt verzocht om wel lid te worden van de vereniging. Daarnaast zullen de leveranciers van de kermisautomaten betrokken worden bij de gesprekken. Ze worden bovendien continu aangemoedigd om vooral skill spellen te ontwikkelen.

Kermisautomaten die niet overwegend skill zijn doordat de toevalsfactor of moeilijkheidsgraad bijvoorbeeld te hoog is zullen gecategoriseerd worden als 18+ automaten. Na afloop van hun economische levensduur, wat 10 jaar na aanschaf is, zullen ze verwijderd worden. Is het automaat nu al ouder dan 10 jaar? Dan worden ze binnen nu en 5 jaar gefaseerd verwijderd worden.