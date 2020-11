Brabantse burgemeesters hebben nu al slapeloze nachten: willen bezit vuurwerk strafbaar maken

Het huidige vuurwerkverbod zou niet te handhaven zijn volgens enkele burgemeesters in Brabant, daarom hopen zij dat het kabinet besluit over te gaan op een strengere maatregel: het strafbaar maken van vuurwerkbezit. Sinterklaas en Kerst zijn nog niet eens voorbij en de lokale bestuurders hebben nu al slapeloze nachten over eventuele escalatie tijdens Oud en Nieuw.





Vanuit Brabant is het heel makkelijk om vuurwerk te kopen in België, en met het huidige vuurwerkverbod is alleen de verkoop in Nederland stilgelegd. Voor Brabantse steden maakt het Nederlandse verbod dus niet zoveel uit als men alsnog massaal inkopen gaat doen bij onze zuiderburen.

Nu al is het onrustig qua vuurwerkoverlast in sommige Brabantse steden, waardoor men het ergste vreest voor tijdens de jaarwisseling.

In Brabant hopen de burgemeesters dat het kabinet het gesprek aangaat met België en Duitsland, zodat we een gezamenlijke afstemming krijgen over een vuurwerkverbod.

,,Het zou voor de veiligheid én voor de duidelijkheid naar alle inwoners veel schelen als de landen hun zaken op elkaar afstemmen.”