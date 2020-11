Casino zonder registratie: feit of fictie?

Goksites zijn verplicht om vrij veel informatie op te vragen en te verifiëren om er zeker van te zijn dat spelers mogen spelen en zijn wie ze beweren te zijn. Hier gaan ze steeds verder in, bijvoorbeeld door te vragen dat spelers een selfie nemen met hun identiteitskaart naast het hoofd. Veel spelers houden hier een akelig gevoel aan over, wat te begrijpen is.

Pay N Play Casino’s, goksites die ook bekend staan als No Account Casino’s of online casino’s zonder registratie, beloven dit probleem op te lossen. Maar hoe kan een casino zonder account nu een veilige speelervaring bieden? Het concept is nogal verwarrend en op de site van CasinoNow krijgen ze hier dan ook heel veel vragen over van spelers. In dit artikel beantwoorden we de meest gestelde vragen.

Hoe een Pay N Play Casino werkt

Hoewel Pay N Play Casino’s bekendstaan als no account casino’s, is deze naam eigenlijk niet 100% correct. Er wordt namelijk wel een account aangemaakt, maar er moeten bij deze registratie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven.

De bovenstaande verduidelijking zal meteen al vragen beantwoorden zoals “hoe kan je verder spelen nadat je verbinding wordt onderbroken”, maar verklaart niet hoe casino’s kunnen weten of iemand wel mag spelen. Het antwoord is dat deze verificatie gebeurt via betaalprovider Trustly, de uitvinder van dit model die zich in dit soort verificaties heeft gespecialiseerd. Pay N Play Casino’s worden dan ook wel eens Trustly Casino’s genoemd.

Een account aanmaken via een ‘normaal’ casino of via Trustly lijkt misschien hetzelfde, maar dat is niet zo. Wanneer je aangesloten bent bij een bank die Trustly ondersteunt, kun je namelijk via je gegevens van die bank inloggen bij Trustly. Zonder een afzonderlijke account aan te maken dus. In Nederland kan dit via ING, ABN AMRO, ASN Bank, Rabobank, SNS Bank, Knab, en Triodos Bank.

De voor- en nadelen van Pay N Play Casino’s

De voordelen van de het model Pay N Play Casino’s zijn voornamelijk te vinden op het vlak van gebruiksvriendelijkheid en privacy.

Privacy:

Via het gebruik van casino’s zonder registratie moeten spelers geen persoonlijke informatie doorgeven aan de casino’s waarbij ze willen spelen.

Er is ook geen verplichting om financiële informatie door te geven aan online casino’s. Je geeft je bankgegevens door aan Trustly, niet aan de goksites.

Maak je gebruik van een gedeelde bankrekening of kunnen anderen de transacties op je rekening volgen? Dan zien ze enkel transacties naar Trustly, zonder de vermelding dat de betalingen van of naar online casino’s gaan.

Gebruiksvriendelijkheid:

Nadat je beslist hebt op welk casino je wilt spelen, kan je bliksemsnel aan de slag omdat de registratie bijna geen tijd in beslag neemt.

Casino’s zonder registratie richten zich op spelers die van snelheid houden en bieden dan ook vaak erg snelle uitbetalingen die door Trustly mogelijk worden gemaakt.

De nadelen van dit soort online casino houden vooral verband met het feit dat betalingen bijna altijd via Trustly verlopen. Er zijn geen of weinig alternatieve betaalmethoden beschikbaar. Ben je geen fan van Trustly of behoor je tot de ongeveer 15% Nederlanders die bij een bank aangesloten zijn die niet wordt ondersteund, dan zijn Pay N Play Casino’s dus niet geschikt voor jou.

De verschillende soorten Pay N Play Casino’s

De online casino’s die Pay N Play aanbieden, kunnen onderverdeeld worden in twee verschillende types, het pure type en het hybride type:

Het pure type is het type zoals tot nu in dit artikel is besproken. Het casino biedt enkel Pay N Play aan en je kan er enkel via Trustly betalen.

Het hybride type biedt naast Pay N Play ook een meer traditionele registratie aan. Er zijn ook andere betaalmethoden dan Trustly toegelaten, maar niet indien deze ook je bankrekening gebruiken. Je kan bij deze casino’s dus via bijvoorbeeld Skrill, Neteller of Paysafekaart storten, maar je zal er nooit iDeal aantreffen.

Over Trustly

Trustly is een bedrijf dat in 2008 werd opgericht in Zweden door drie werknemers. Het bedrijf heeft een erg succesvolle start: al na twee jaar wordt de kaap van 1 miljoen transacties bereikt en werd er een tweede vestiging in Malta gestart. Ondertussen zijn er meer dan 400 werknemers actief bij Trustly en heeft het bedrijf een waarde van meer dan 700 miljoen euro.

Het bedrijf richtte zich oorspronkelijk voornamelijk op online winkels, maar sinds 2016 worden de online casino’s als specifieke doelgroep gezien. Hierdoor weet het bedrijf beter dan andere betaalmethoden welke elementen er voor casinospelers belangrijk is. Naast een hogere graad van privacy, een beveiligde encryptie voor alle transacties en het onmiddellijk behandelen van uitbetalingen heeft dit ook tot de uitvinding van Pay n Go Casino’s geleid.

Door de reputatie die het bedrijf heeft opgebouwd over de jaren heen zijn er heel wat samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Dat is vooral in West-Europa het geval, de prioriteit van Trustly. Alle voorname banken hebben dan ook de integratie met Trustly voltooid, waardoor meer dan 85% van Nederlandse spelers zonder problemen van deze methode gebruik kunnen maken. Ook heeft Trustly een overeenkomst afgesloten met iDeal, waardoor je bij Europese bedrijven via Trustly met iDeal kunt betalen.

Zijn online casino’s zonder registratie betrouwbaar?

Trustly is een erg gereputeerde betaaloptie. Er is dan ook geen enkele reden waarom Pay N Play Casino’s niet even betrouwbaar kunnen zijn als meer traditionele online casino’s. Dat wil echter niet zeggen dat elk Pay N Play Casino ook automatisch betrouwbaar is. Spelers worden aangeraden om eerst een beetje onderzoek te verrichten voor ze aan de slag gaan bij een Pay N Play Casino.

Een goede eerste stap is om na te gaan of het online casino over een licentie beschikt van een strenge toezichthouder. Vertrouw hierbij niet enkel op het logo op de goksite, maar controleer deze informatie ook op de site van de toezichthouder zelf. Hiernaast zijn ook recensies van andere spelers en reviews van sites zoals CasinoNow een goede manier om te weten te komen of een casino betrouwbaar is.

iDeal als alternatief voor Trustly?

Wie in zee gaat met Trustly voor het aanbieden van een online casino zonder registratie sluit automatisch een soort van exclusiviteitscontract af met het bedrijf. Wie het pure model aanbiedt, mag enkel Trustly aanbieden. In het hybride model zijn er wel nog alternatieven toegestaan, maar niet wanneer deze je toelaten via je bank te betalen. In beide gevallen is iDeal dus niet toegestaan.

Voor wie Trustly kent, voelt iDeal heel vertrouwd aan en omgekeerd. Beide betaalmethoden hebben dan ook veel overeenkomsten. Bovendien heeft iDeal zich nooit negatief uitgelaten over online casino’s. De reden dat iDeal niet vaak beschikbaar komt, is omdat de Nederlandse Kansspelautoriteit dit als illegaal ziet tot het ingaan van de gereguleerde markt in 2021. Een verhoogde interesse in casino’s vanaf 2021 is dus zeker mogelijk. Misschien ook het aanbieden van een alternatief voor het spelen zonder registratie?

Dat lijkt niet meteen zover te komen. Om dit mogelijk te maken, zou iDeal veel werk moeten verrichten op het vlak van uitbetalingen. Ook brengt men de bestaande overeenkomst met Trustly in gevaar voor Europese betalingen buiten Nederland. Deze nodige risico’s en investeringen zijn waarschijnlijk niet de moeite waard voor een bedrijf dat casino’s niet als specifiek doel ziet.

Toekomstige plannen en uitdagingen voor Pay N Play Casino’s

De Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) laat weet volledig klaar te zijn om vanaf volgend jaar vergunningsaanvragen te verwerken. In de informatie tot nu toe beschikbaar is, blijkt dat de KSA veel belang hecht aan verantwoord spelen. Het valt dus af te wachten of de verificatie die bij dit model via Trustly verloopt aanvaardbaar zal worden bevonden.

Het is echter onwaarschijnlijk dat Trustly zich zal laten afschrikken door de eventuele extra vereisten van de Kansspelautoriteit. Het bedrijf heeft namelijk ervaring met nationale wetgevingen en richt zich specifiek op West-Europa. Als er aanpassingen moeten gebeuren om door de KSA aanvaard te worden, zullen deze dan vermoedelijk ook snel worden uitgevoerd.

Trustly laat trouwens weten om in de nabije toekomst nog verder te werken aan de snelheid waarmee spelers stortingen en uitbetalingen kunnen uitvoeren. Er wordt gesleuteld aan een systeem waarbij spelers na één keer volledig in te loggen een mandaat kunnen geven aan Trustly, waarna volgende stortingen met één klik zullen gebeuren.

Alternatieve betaalmethoden met verhoogde privacy

Blijkt Trustly uiteindelijk toch niets voor jou te zijn, maar is privacy voor je financiële transacties wel belangrijk? Dan zijn de volgende betaalmethoden prima alternatieven:

Paysafekaart : dit zijn prepaid kaarten die je in honderden verkooppunten kunt kopen. Behalve de hoge graad van privacy biedt dit ook een goede manier om vooraf een gokbudget op te stellen.

: dit zijn prepaid kaarten die je in honderden verkooppunten kunt kopen. Behalve de hoge graad van privacy biedt dit ook een goede manier om vooraf een gokbudget op te stellen. Elektronische wallets zoals Neteller en Skrill : dit zijn een soort online banken waarop je eerst kan storten via een bankoverschrijving of kredietkaart. Waarvoor je daarna dit bedrag gebruikt, is niet langer zichtbaar via je bank.

: dit zijn een soort online banken waarop je eerst kan storten via een bankoverschrijving of kredietkaart. Waarvoor je daarna dit bedrag gebruikt, is niet langer zichtbaar via je bank. Bitcoin: cryptocurrency blijft een ideale optie voor wie privacy belangrijk vindt, maar dan moet je er de schommelende waarde en het bijhorend risico wel bijnemen.