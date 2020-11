Column Frits Bosch: De essentiële vragen die niet aan GroenLinkskandidaat Kauthar Bouchallikht gesteld zijn

Door al het geharrewar bij Forum – wat een nachtmerrie! – zouden we bijna over het hoofd zien wat er op links gebeurt. “Bijna” want ondernemer en publiciste Aylin Bilic vertelt in haar voortreffelijke column “Wil de ware Kauthar Bouchallikht nu opstaan?” waar de schoen wringt bij deze nummer 9 van de kandidatenlijst van GroenLinks.

Zoals bekend is Bouchallikht naast GroenLinks-lid ook vicevoorzitter van de internationale moslimorganisatie Femyso, een politiek correcte website en ontvangt subsidie van de EU (!) voor de strijd tegen islamofobie en discriminatie. Via Youtube en Google zien we verslagen van Turkstalige bijeenkomsten van Femyso als religieuze identiteit voor het doordringen in de Europese politiek. De moslima’s van Femyso zijn zwaar gesluierd en staan apart van de mannen. Femyso is gelieerd aan de Moslimbroederschap die als doelstelling heeft Europa te infiltreren, maar daar niet voor uit te komen. Liegen mag, nee, moet als de doelstelling islam te verspreiden, daarbij gebaat is. Dit wordt takiyya genoemd, samenhangend met de Arabische tribale cultuur.

Bouchallikht ontkent banden met Femyso en Moslimbroederschap. Ze neem er afstand van, idem de extreme Milli Görus. Takiyya? Maar ze heeft er wel cursussen gegeven. Ze zou niets tegen homo’s hebben. Nee, nee, hoe kunnen we haar vertrouwen? Wel, wat mij betreft tot de deur maar niet verder. Bilic had graag gezien dat journalisten Bouchallikht niet zo soft hadden aangepakt, zo anders dan voor Forum. Hetzelfde geldt voorde Selectiecommissie van Groen Links. Deze commissie geloofde Bouchallikht op haar donkerbruine ogen. Bilic had graag gezien dat Bouchallikht de volgende vragen waren gesteld:

Staat het Nederlandse recht áltijd boven islamitische wetten? Ondersteunt u van harte en openlijk het homohuwelijk? Hoe denkt u over de spotprenten en de vrijheid van meningsuiting? Wat gaat u doen tegen het oprukkend antisemitisme in Nederland en Europa? Geeft u Netanyahu een hand en spreekt u hem beleefd toe? Wat vindt u van de ontkenning van de Armeense genocide door moslimjongeren? Wat vindt u van de Holocaustontkenning? waarom hoopt u dat de hoofddoek in de Tweede Kamer een ‘saai verschijnsel wordt”?

Dit zijn inderdaad essentiële vragen. Als deze vragen aan de doorsnee moslim worden gesteld is het antwoord steevast “wat heb ik daarmee te maken? Ik hoef daar helemaal geen antwoord op te geven!” Die vlieger gaat voor Bouchallikht niet op. Zij wordt politica en gezien haar achtergrond is het noodzakelijk dat hier helderheid over komt, ook al weten we dat takiyya wellicht in het spel is.

Ik had het lijstje vragen graag nog wat aangevuld met:

hoe staat u tegenover de islamistische aanslagen? hoe staat u tegenover salafisme? heeft u de petitie tegen belediging van Mohammed ondertekend? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet? bent u een voorstander van een gematigde islam, “Europese islam”? Zo ja, hoe ziet deze islam er volgens u uit? wat vindt u ervan dat moslims steeds religieuzer worden en radicaler? wat verstaat u onder islamofobie? wilt u vooral moslims naar Groen Links trekken om zo de partij met islam te infiltreren?

Veel moslims stemmen bij verkiezingen niet. Het is duidelijk dat Groen Links partijleider Jesse Klaver om opportunistische redenen Bouchallikht binnenhaalt zonder enig ‘rapport’ maar wel “ik wist het niet, ik vind haar prima”. Bilic besluit haar column met de hoop uit te spreken dat voor Bouchallikht “de ethische lat nu net zo hoog ligt als voor andere partijen. Uit naam van de vrijheid, democratie en liberale rechtsstaat.” Gelooft u het? Ik geloof er niets van.