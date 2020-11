Column Paul Cliteur: Beste minister Slob, even over die burgerschapsopdracht…

Nee, schrik niet, dit gaat niet over homoseksualiteit. Waar ik u over schrijf, is over het burgerschapsonderwijs. Sinds de moord op Samuel Paty in Frankrijk staat de instruction civile weer centraal. Ook hier. Want u weet natuurlijk net zo goed als ik dat als Nederlandse leraren maatschappijleer Mohammed-cartoons gaan tonen in de klas, dit kan uitlopen op een bloedbad.

Daar kunnen wij onze leraren natuurlijk niet aan blootstellen. En u heeft zeer zeker ook, net als ik, goed gehoord dat premier Rutte zijn hand wel in het vuur durft te steken voor Erdogan-cartoons, maar dat hij in alle talen zwijgt over Mohammed-cartoons. Logisch. Onze minister van Justitie & Veiligheid Grapperhaus kan de orde niet handhaven. Onze minister van rechtsbescherming Dekker kan wel de rechten beschermen van potentiële onthoofders, maar niet van potentiële onthoofden. Dit is nu eenmaal de stand van zaken in onze rechtsstaat op dit moment.

We hebben dus een lange weg te gaan met dat burgerschapsonderwijs. Ons onderwijs dient inderdaad, zoals de wet zegt “actief burgerschap en sociale cohesie” te bevorderen. Leerlingen moeten inderdaad op de “pluriforme, democratische Nederlandse samenleving” worden voorbereid.

Maar nu bestaat een kolossaal risico dat u loopt, met dit soort plannen. Wist u dat? U loopt het risico dat die burgerschapsopdracht wordt gekaapt door “diversiteitsofficieren” die het tot hun taak rekenen de leerlingen te indoctrineren met gejeremieer over de zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis. Slavernij, koloniaal verleden, excuses maken, gehuil over wat allemaal mis is gegaan, geklaag over racisme dat tot absurde proporties wordt opgeblazen. Dat is veel minder onschuldig dan het lijkt.

Die diversiteitsofficieren spelen helemaal in de kaart van diegenen die de democratische rechtsstaten wel een kopje kleiner willen maken en zij hebben daarvoor ook een alternatief: een theocratie à la IS. Het aanwakkeren van haat tegen de Nederlandse samenleving is in volle gang. En met dramatische consequenties.

Die burgerschapsopdracht op de scholen is dus hoogst relevant, maar u moet zorgen dat deze in de goede handen komt. U heeft de goede ideologen nodig. U moet zorgen dat de burgerschapsopdracht niet gekaapt wordt.

Ik heb een tip. Bij uitgeverij Aspekt is een boek verschenen onder de titel Wereldburgerschap: Reflecties op wereldburgerschap, in de spiegel van Afghanistan en Nederland. Het is geschreven door Bashir Azizi, een Nederlandse leraar maatschappijleraar in Limburg, afkomstig uit Afghanistan. Hij weet precies hoe het denken eruit ziet dat niet in de hoofden van onze leerlingen terecht moet komen. En ook wat daar wel in moet komen.

Ga ik dat boek nu even samenvatten? Nee, dat zou een spoiler zijn. Zelf lezen. Of uw ambtenaren. Die hebben daar nu wel de tijd voor.