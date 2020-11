Column Paul Cliteur: De universiteit die discussieert over Sinterklaas aanpassen degradeert tot kinderspeelplaats

Een ‘online dialoog’ op de Universiteit Leiden over de vraag hoe het Sinterklaasfeest geschikt kan worden gehouden “voor iedereen” is bij hoogleraar Paul Cliteur totaal in het verkeerde keelgat geschoten: “Je vraagt je af: hoe onnozel kunnen de onderwerpen zijn waarmee diversiteitsofficieren de universiteit willen opzadelen?” In zijn column legt hij uit waarom hij die retorische vraag stelt.

“Hoe kunnen we zorgen dat Sinterklaas een feest voor iedereen is? En wat betekent dat voor onze universitaire gemeenschap, en de Nederlandse samenleving?” Die vragen stonden centraal in de eerste editie van “Come Talk With Us”, een online reeks dialogen georganiseerd door het Expertisebureau Diversiteit & Inclusie, samen met studieverenigingen en studentennetwerken van de Universiteit Leiden.

Je vraagt je af: hoe onnozel kunnen de onderwerpen zijn waarmee diversiteitsofficieren de universiteit willen opzadelen? Bij de start lichtte de diversiteitsofficier Aya Ezawa het initiatief toe. “Onze universitaire gemeenschap, zowel studenten als medewerkers, is in de afgelopen tien jaar veel diverser geworden. Hierdoor komen wij een grotere diversiteit van perspectieven tegen, en worden er vragen gesteld over waarom we doen wat we doen.”

Je vraagt je af: zouden er echt studenten zijn die zulke onderwerpen aandragen? Of wordt dit allemaal ingestoken door het expertisebureau? In de wereld gebeuren de meest ongelooflijke dingen die met diversiteit en inclusie te maken hebben? Denk aan de onthoofding van de Franse leraar Paty. Is het een idee om daar eens met de studenten over te gaan praten?

Of nodig Caroline Fourest uit die met haar boek Génération offensée: de la police de la culture à la police de la pensée (2020) de volkomen doorgeslagen gekkigheid van het diversiteitsbeleid aan de orde stelt.

Of vraag Douglas Murray te komen spreken over The Madness of Crowds: Gender, Race and Identity (2019).

Of, dichter bij huis, nodig Klaas Maas uit voor een lezing over Zwarte Piet is geen racisme: een debat ontrafeld (2017).

Een universiteit is een universiteit, geen kinderspeelplaats.

Prof. dr. Paul Cliteur is hoogleraar in Leiden, Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie en auteur van onder meer “Diversiteit, identiteit en de ‘culture wars’”.