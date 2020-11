Column Paul Cliteur: Exit Donald Trump, enter Emmanuel Macron

Op 16 oktober werd de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty onthoofd door Abdoullakh Anzorov, een 18-jarige vluchteling uit Rusland die al sinds zijn 6e in Frankrijk verbleef, vanwege het tonen van Mohammed-cartoons tijdens de les op een school in Parijs.

Op 29 oktober werd een aanslag in Nice gepleegd in een kerk waarbij de koster om het leven werd gebracht en twee vrouwen. De aanslagpleger, de 21-jarig Brahim Aouissaoui, kwam uit Tunesië via Italië Frankrijk binnen, waar hij op de bewuste dag zijn terreurdaad pleegde.

Op 2 november 2020 werden in Wenen verschillende aanslagen gepleegd met een automatisch wapen waarbij 6 mensen on het leven kwamen. Dader was de 20-jarige Fejzulai Kujtim (een etnische Albanees uit Noord-Macedonië) die door de politie werd doodgeschoten. Kujtim was een sympathisant van de terroristische organisatie Islamitische Staat.

Reeds vóór de aanslagen had de Franse president Emmanuel Macron een uitgebreid plan van actie gepresenteerd tegen het “islamistisch separatisme”: La République en actes: discours du Président de la République sur le thème de la lutte contre les séparatismes (2 oktober 2020).

In reactie op de aanslagen en met de verdwijning van het wereldtoneel van Donald Trump als populistisch wereldleider wordt Frankrijk – noodgedwongen – ineens een leidende factor in de verdediging van de westerse natiestaat. Eén van de heilige koeien van de EU-politiek, géén nationale grenzen, is al geslecht: de Franse regering heeft het aantal agenten en militairen die de Franse grenzen bewaken tegen illegale immigratie verdubbeld.

De inzet van de politieke discussie van de komende jaren zal zijn: gaat het westerse democratische natiestaten lukken om hun landen en bevolkingen te verdedigen tegen de twee belangrijke ondermijnende krachten van deze tijd, namelijk de Eurofiele technocratie en de islamitische theocratie?

Democratie, technocratie, theocratie. Daarover zal het gaan.

Paul Cliteur is hoogleraar te Leiden, en Senator namens Forum voor Democratie. Hij schreef onder andere het boek The fall and rise of blasphemy law.