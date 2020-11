Coronafrustratie loopt spuigaten uit: Britse politie heeft handen vol aan anti-lockdownprotesten

De Britse politie heeft tientallen demonstranten gearresteerd die deelnamen aan protesten tegen de lockdownmaatregelen van de Britse regering. Ze werden voornamelijk aangehouden omdat ze de huidige maatregelen negeerden tijdens hun protest.

Enkelen van hen zouden zijn aangehouden vanwege geweldpleging tegen ‘medewerkers van de noodhulpdiensten’, waarschijnlijk politie dus. Maar om het een beetje in perspectief te plaatsen, die lockdownmaatregelen daar zijn ook wel een héél stuk strenger dan hier. Tot 2 december mogen de Britten (afhankelijk van het gebied) niet eens de deur uit. De enige toegestane ‘dringende redenen’ zijn zaken als werk, school of een doktersbezoek. Dan is zo’n protest dus ook volstrekt illegaal. Ik vind het dan ook niet zo gek dat die Britten daar de straat op gaan (en aangepakt worden door de politie).

Ze hebben het daar op dat eiland ook niet makkelijk omdat ze behoorlijk zwaar zijn getroffen, waardoor deze véél te strenge lockdown een compleet overtrokken reactie moet zijn geweest. Eentje die nog wel eens averechts zou kunnen werken (op de besmettingscijfers) ook. De pub is daar natuurlijk nog steeds een beetje de woonkamer van de buurt in de meeste steden, waardoor die huisjes doorgaans ook vrij klein zijn. En dan kun je dus alleen maar werken, thuiszitten en naar het nieuws kijken. En dan komt dat gehannes met die Brexit er ook nog eens bij! Dat werkt volgens mij ook de frustratie alleen maar in de hand. Ik heb wel met ze te doen.