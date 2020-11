De omgekeerde wereld! ‘Kindermisbruiker en moordenaar Jos Brech sleept documentairemaker voor de rechter’

Waar hij het lef nog vandaan weet te halen is een raadsel, maar dat er een flinke steek los zit in de hersenpan van de veroordeelde kindermisbruiker en moordenaar Jos Brech wisten we natuurlijk al. Als het aan Brech ligt komt een documentaire over de zaak Nicky Verstappen niet op TV. De 58-jarige pedoseksueel heeft dan ook een kort geding aangespannen tegen documentairemaker No Pictures Please.

De zaak dient zondagmiddag om 14.00 uur voor de rechtbank in Amsterdam. De zaak is gericht tegen documentairemaker No Pictures Please, het bedrijf dat is opgericht door presentator Ewout Genemans (35), en RTL Nederland, aldus RTL Boulevard.

Volgens crimefighter Peter R. de Vries is Brech vrijwel totaal kansloos met zijn smerige kort geding:

“Ik vind de reactie rijkelijk laat. En daarnaast vind ik dat RTL en No Pictures Please niet veel verweten kan worden. Zij hebben gebruik gemaakt van de faciliteiten die de overheid hen heeft geboden. Ze hebben geen overtreding gemaakt en ook geen misbruik van de situatie gemaakt.”

“Alles wat in de documentaire zit aangaande Jos B., is al bekend of uitgezonden. Bijvoorbeeld als het gaat om de beelden van de arrestatie in Spanje. Ik kan mij niet voorstellen dat een rechter zegt dat de documentaire niet uitgezonden mag worden. Het zou neerkomen op een vorm van censuur als dat gebeurt.”

RTL Nederland laat weten dat er inderdaad een kort geding is aangespannen door Brech:

“Het klopt dat wij vandaag een dagvaarding hebben ontvangen. RTL en No Pictures Please staan nog steeds achter deze zorgvuldig gemaakte documentaire en wij gaan ervan uit dat wij deze morgen kunnen uitzenden.”

Gerald Roethof, engnek en tevens advocaat van Brech wilde niet tegenover RTL Boulevard en RTL Nederland reageren over het aangespannen kort geding. Zou hij zich wellicht beseffen dat dit kort geding gewoon totaal kansloos is? In dit geval heeft Peter R. de Vries met zijn statement namelijk wel degelijk een sterk punt te pakken.