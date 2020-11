Doe eens niet zo hysterisch over dat SGP-partijprogramma met die €1000 voor elk vierde kind

Veel mensen maken zich boos om de SGP die ouders van vier kinderen eenmalig €1000 beloven. Het is echt geen big deal, jongens.

Net zoals de andere partijen gebruikt ook SGP deze tijd voor het bekendmaken van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen die over vier maanden gehouden worden. Maar aangezien de SGP nogal wat gereformeerder is dan de rest van de partijen staan er ook nogal wat… gereformeerde plannen in het programma.

Maar het meest in het oog springend is een nieuw idee, dat kennelijk de stemmen van ouders van grote gezinnen moet gaan opleveren: bij de geboorte van het vierde kind krijgen de ouders €1000 op de rekening gestort, als een vorm van compensatie voor het moeten maken van aanpassingen – zoals het kopen van een grotere auto.

Veel hilariteit rondom de plannen op social media, maar zowel voor- als tegenstanders moeten dit beleidsideetje niet groter maken dan het is. Ten eerste omdat gezinnen met meer dan vier kinderen in dit land nogal een bedreigde diersoort zijn. Dit is een plan waar maar heel weinig mensen baat bij hebben – en dientengevolge ook maar heel weinig kost.

Ten tweede kan je echt heel weinig met €1000, als je dat opweegt tegen de kosten die je maakt voor een kind vanaf de geboorte tot en met het achttiende levensjaar. Denk aan al die kilo’s voedsel, alle kleren, al het speelgoed, alle verjaardagsfeestjes en alle vakanties: die €1000 zal zelfs bij de meest zuinige ouders allang uitgegeven zijn voordat de baby nummer 4 in kwestie z’n eerste kaarsje op z’n eerste verjaardagstaart mag uitblazen.

Laten we dus niet doen alsof de SGP nu ineens een “fokpremie” geïntroduceerd heeft: ken je iemand die de gezinsplanning overhoop haalt, omdat de SGP een beloning van €1000 uitlooft? Nee, natuurlijk niet.

Laat deze red herring dus lekker gewoon varen en pak de SGP aan op zaken die er écht toe doen. Zoals het feit dat de kandidatenlijst alwéér geen enkele vrouw bevat. Is de SGP nu echt zo gesteld op het zijn van de meest misogyne partij van Nederland? Dat lijkt me een belangrijkere vraag dan het valse dilemma of duizend euro voor kersverse ouders van kind nummer vier nu wel of niet een goed idee is, nietwaar?