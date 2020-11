Het kabinet eist: mensen moeten meer gaan thuiswerken. Zo niet vrijwillig, dan wordt het afgedwongen

Het gaat weer lekker in Nederland. Het kabinet is hard met de vuist op tafel aan het slaan. Of mensen doen vrijwillig wat het kabinet eist of… het wordt afgedwongen.

Het ANP berichtte gisteravond dat het kabinet niet blij is met het aantal mensen dat vanuit huis werkt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat als mensen de mogelijkheid hebben om thuis te werken, slechts de helft dat inderdaad doet. Dat is veel te weinig, aldus het kabinet.

Vrijdag (morgen dus) gaat het kabinet daarom in gesprek met vakbonden en werkgeversorganisaties. Dat gesprek zou eigenlijk maandag plaatsvinden, maar is naar voren gehaald omdat het kabinet zich hoegenaamd zo druk maakt. Dit terwijl het nieuwe aantal besmettingen per dag afneemt en woensdag voor het eerst sinds eind september het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis óók is afgenomen.

Opmerkelijk, maar wacht, we zijn nog niet klaar. Rutte heeft gisteren namelijk ook laten weten dat het kabinet “instrumenten” heeft om thuiswerken (op grotere schaal) af te dwingen. Maar, voegde hij toe, daar hoopt hij niet gebruik van te maken.

Met andere woorden, jullie gaan vrijwillig thuiswerken… en als je weigert word je er toe gedwongen. Leuk he, die vrijwillige medewerking anno 2020?

