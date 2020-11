Homofoob Hongarije sloopt mensenrechten verder: wil verbod op adoptie voor homoparen in grondwet

De regering van Hongarije, onder leider van de semi-autocraat Orbán, ontwikkelt zich steeds meer tot een akelig, primitief land. Mensenrechten? Niet voor iedereen, en zeker niet voor de ‘vijanden’ van het christendom – wie of wat dat ook moge zijn. Hoe lang blijft Hongarije nog onderdeel van de EU als ze deze anti-humane koers blijven behouden?





De Hongaarse regering wil in de grondwet vast gaan leggen dat alleen getrouwde stellen kinderen kunnen adopteren. Dit plan op zichzelf is nog niet zo vreemd, BEHALVE het feit dat mensen van het zelfde geslacht niet met elkaar kunnen trouwen in Hongarije.

Oftewel dit is het zoveelste homofobe wetsvoorstel dat de regering van Orbán presenteert. Het lijkt erop dat hij een ware oorlog is begonnen tegen de LHBT-gemeenschap in Hongarije.

De vraag is hoe langer nog de positie van Hongarije, en die van Polen, nog houdbaar is binnen de EU. Qua wetgeving voert Hongarije zo beetje alles in wat tegen de kernwaarden van de EU ingaat. Al geruime tijd is er veel kritiek op zowel de Fidesz-partij van Orbán maar ook op de PiS-partij in Polen. Beiden staan erom bekend dat ze extreem homofobe gedachten erop na houden.

Waar Orbán zich ooit nog sterk maakte voor een strikt en goedwerkend migratiebeleid, waar hij toen om bejubeld werd door velen in Europa, is hij vervallen tot een autocraat die extreem homofoob lijkt te zijn.