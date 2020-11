Horeca komt in opstand: ‘Wij gaan 17 januari weer open’

Minimaal veertig regionale afdelingen van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zeggen het vertrouwen in het kabinet op: ‘Wij gaan 17 januari weer open’. Nou, dat doen ze vast niet zomaar. Dan moet de situatie wel héél nijpend zijn!

Omroep Brabant heeft een concept persbericht in handen waar dit in wordt aangekondigd. De kroegbazen en restauranthouders die zich hierachter hebben geschaard zeggen dat het water hen aan de lippen staat.

En ondanks dat ze straks in opstand zeggen te komen, lappen ze niet álle coronamaatregelen volledig aan de laars. Het is dus nog een vrij beschaafde vorm burgerlijke ongehoorzaamheid, want de coronaregels zoals eerder door KHN vastgelegd in een protocol, zullen wel gewoon worden nageleefd.

Deze ‘opstand’ komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. De direct aanleiding is namelijk een uitspraak van Hugo de Jonge (hoe kan het ook anders) die afgelopen dinsdag zei: “We moeten ervan uit gaan dat de gedeeltelijke lockdown echt wel langer gaat duren dan tot half januari.”

Nou deze ondernemers hebben groot gelijk hoor. Het kabinet houdt die branche totaal niet op de hoogte van hoe zij gedurende die periode zullen worden gered. En die reddingsboei is sowieso vrij karig, anders waren deze ondernemers echt niet zo opstandig geworden!

Dus ja, laat ze daar bij het kabinet maar flink zweten zodat de ernst van de situatie ze héél goed duidelijk wordt! Ik hoop dat heel de KHN zich bij deze moedige ondernemers aan zal gaan sluiten.