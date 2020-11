Ideale tools om te gebruiken tijdens het klussen

Thuis even wat klusjes doen? Het gaat veel sneller met de juiste tools. Wanneer je regelmatig zelf de handen uit de mouwen steekt, moet het beschikbare gereedschap geen beperkende factor zijn. Je hebt een basisuitrusting nodig om kleine standaard klusjes uit te kunnen voeren. Elke klus vraagt om ander gereedschap, maar sommige tools zijn echt onmisbaar. Zorg ervoor dat je de meest gebruikte zaken zelf op voorraad hebt. Dingen die minder vaak gebruikt worden, zou je eventueel kunnen huren. Denk bijvoorbeeld aan een verfbrander, een behangstomer of een elektrische zaag.

Meten is weten

Voor de echte klusser is goede meetapparatuur van het grootste belang. Een meetlint om vloeren, kasten, plankjes enzovoort op te meten. Een waterpas om ervoor te zorgen dat alles netjes horizontaal of verticaal staat. En een schuifmaat om de dikte van kleine objecten te meten. Ga je aan de slag met elektrische bedrading, zorg er dan voor dat je een multimeter in huis hebt. Hiermee kun je leidingen doormeten, maar ook batterijen testen of lampjes controleren.

Veiligheid voorop

Zodra je echt aan de slag gaat, is het zaak om jezelf goed te beschermen. Je mag dan misschien een hele goede klusser zijn, ook een professional maakt wel eens een foutje. Neem het zekere voor het onzekere en ga goed voorbereid te werk. Denk bijvoorbeeld aan een overall, een veiligheidsbril en een paar goede werkhandschoenen. Ook een paar werkschoenen zijn aan te bevelen, evenals gehoorbeschermers als je met apparaten werkt die veel lawaai produceren. Door deze persoonlijke beschermingsmiddelen zorg je ervoor dat een middag klussen niet op de spoedeisende hulp eindigt.

Basisgereedschap

Er bestaan ontzettend veel verschillende soorten gereedschap. Je bepaalt natuurlijk helemaal zelf welke je daarvan zelf aanschaft. Een goede set schroevendraaiers is wel essentieel. Bespaar niet op kwaliteit, want die telt juist bij dit soort gereedschap vrij zwaar. Een hamer, nijptang, combinatietang en waterpomptang komen ook altijd goed van pas. En wat te denken van een goede boormachine met bijbehorende set boren? Heb je diverse elektrische apparaten in je gereedschapset? Denk dan in mogelijkheden en niet beperkingen. Schaf wat extra verlengsnoer aan, dan grijp je nooit mis.

Opgeruimd staat netjes

Na het klussen is het natuurlijk zaak om alles goed op te ruimen. Ben je buiten aan het werk geweest? Je kunt eventueel een hogedrukreiniger kopen om alles snel en efficiënt mee schoon te spuiten na je klus.