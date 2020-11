LOL! Circus 50PLUS gaat weer optredens verzorgen: iedereen boos over kandidatenlijst

Terwijl heel Nederland de soap rondom Forum voor Democratie volgt, staan ze in een andere partij alvast te trappelen om de plek van Thierry Baudet en zijn ex-partijgenoten over te nemen als hét ruziënde middelpunt van de Tweede Kamer. Ik heb het natuurlijk over… de ruziebejaarden van 50PLUS!

Je zou denken dat 50PLUS misschien wel de makkelijkste opdracht van alle Nederlandse politieke partijen heeft: krijg de pensioensgerechtigde leeftijd weer op 65, en zorg dat gepensioneerden minder belasting betalen. That’s it! Maar nee hoor, samen met de nieuwe lijsttrekker Liane den Haan aan het stuur móét en zál men een rondje moeten scheuren tot aan het ravijn, om er vervolgens groepsgewijs in te storten.

Lekker vechten, vechten, vechten tot je een ons weegt:

“Maar het rommelt weer in de partij, dit keer over de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer die vrijdag gepresenteerd wordt. Zittende fractieleden zagen zich gepasseerd door onbekende nieuwkomers en hebben er inmiddels de brui aan gegeven. Fractievoorzitter Corrie van Brenk heeft haar reguliere overleg met partijvoorzitter Jan Nagel, politiek leider Den Haan en het overige bestuur opgezegd: de fractie zit gefrustreerd en geïsoleerd van de partij in de Tweede Kamer. En intern worden de messen geslepen om de vrijdag gepresenteerde kandidatenlijst te torpederen.”

Weet je wat? Speciaal voor 50PLUS-vertegenwoordigers moet de pensioenleeftijd naar 75. Want één ding is klip en klaar: al deze lui hebben veel te veel vrije tijd om handen. Tijd om ze weer aan het werk te zetten in een echte betaalde baan! Dan doet ze tenminste nog een keer wat nuttigs, nietwaar?