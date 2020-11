Maurice de Hond: Leer op deze historische corona-dag van de watersnoodramp!

Vandaag gaat het kabinet beslissen of ze in enkele stappen tot aan het eind van de winter naar een complete lockdown gaan of dat er een andere scenario is. Eentje van perspectief of hoop.

Daarom mijn blog met de titel ‘Geachte Premier, stop met straffen en leer van onze geschiedenis‘

Er is ook een ander scenario, die we als volk maar al te goed kennen bij grote rampen. Waarbij we zelf de handen uit de mouwen kunnen steken.