Minister De Jonge zinspeelt op vaccin-discriminatie: ‘Bepaalde regels gelden wellicht langer voor niet-gevaccineerden’

Het is volgens minister De Jonge niet uitgesloten dat mensen die een coronavaccin nemen, straks voordelen hebben ten opzichte van niet-gevaccineerden. Het moet allemaal nog uitgewerkt worden, maar het ziet ernaar uit dat we gaan discrimineren op basis van inentingen.

Als er straks een coronavaccin is dan laait deze discussie natuurlijk direct op: mag je mensen weigeren of bevoordelen op basis van een vaccinatie?

We hebben nog geen idee welke vaccins nou precies gaan werken en of ze op de langere termijn überhaupt veilig zijn (en ook dan nog voldoende gaan beschermen). Als daar al risico’s aan zitten, dan is het laatste wat je wil dat mensen vanwege groepsdruk zo’n vaccin nemen en zich veilig wanen als ze naar een feestje gaan. Of wat als er een nieuwe mutatie van het virus opduikt waar het vaccin niet tegen beschermt, bijvoorbeeld?

Hier zullen nog allerlei ethische en morele bezwaren aan zitten die mogelijk zeer terecht zijn, maar compleet zullen worden ondergesneeuwd door de roep van mensen die de lockdown spuugzat zijn. En iedereen die ‘hun feestje’ verpest omdat ze, wellicht om hele goeie redenen, nog geen vaccin willen nemen, die krijgt te maken met uitsluiting, haat en frustratie. Als er dan ook nog eens een nieuwe uitbraak komt dan is het niet zo moeilijk om te voorspellen naar wie de vingers als eerst zullen wijzen. Hier moeten we echt heel voorzichtig mee gaan zijn!