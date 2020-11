Misselijkmakende aanval op politie door jeugdafdeling van BIJ1: ‘politie zijn racistische machtsmisbruikers’

De debiele jeugdafdeling van BIJ1, ‘radicaal’ genaamd, gaat weer eens flink over de schreef. Zij schilderen de politie af als een instelling die: ‘onderdrukkers’ verdedigt; uit mensen bestaat die hun eigenwaarde uit macht halen; als een plek waar racisme ongestraft blijft en; waar je mensen in elkaar kunt slaan die je niet begrijpt. Wat een smerig en doortrapt rot volk zit er daar bij die vereniging zeg!

Dit is pure ophitsing tegen de politie, die hier ook nog eens doodleuk allemaal over één kam worden geschoren. Daar hebben ze bij BIJ1 natuurlijk een grafhekel aan, maar is kennelijk gewoon toegestaan als het niet om vermeende slachtoffertjes en minderheden gaat.

Voor een partij met ‘inclusieve’ idealen is het wegzetten van een hele groep mensen, die zich dag en nacht inzetten voor de orde en veiligheid van ons land, toch een behoorlijk heftige vorm van uitsluiting. Ik hoop van harte dat de politie het net eventjes te druk heeft op het moment dat die graftakken van Radicaal 112 bellen als ze (geheid) een keer worden bedreigd. Aangifte doen kunnen ze toch niet, want dan gooien ze hun eigen politieke opvattingen overboord. Stel clowns dat het zijn.

Maar als de politie het netjes wil houden dan doen ze zelf gewoon aangifte. En ik hoop ook dat ze dat zullen gaan doen, het liefst terwijl ze gelijktijdig aan Sylvana Simons vragen of ze deze retards terug in het hok kan stoppen. Daar willen ze haar ook nog best een handje bij helpen denk ik.