Mooi! Politie arresteert mannen voor oproepen tot geweld bij Zwarte Piet-demonstraties in Eindhoven

In Eindhoven stonden demonstraties van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Pegida gepland. KOZP wilde niet naast Pegida staan demonstreren, want daar zouden ook hooligans tussen zitten. En die angst voor geweld lijkt niet onterecht, want de politie heeft twee mannen opgepakt die inderdaad tot geweld opriepen.

Het argument dat Sinterklaas maar een kinderfeest is kunnen we inmiddels wel vergeten. Zowel KOZP als hun tegenstanders zien het als een strijd om een traditie en dus om een stukje Nederlandse identiteit.

KOZP wordt niet meer geloofd als een groepje dat ‘gewoon’ haar mening komt verkondigen, want het is inmiddels wel overduidelijk dat ze die proberen op te leggen. En de tegenstanders zijn het zat dat zij worden beticht van het hebben van extreemrechtse of racistische sympathieën. Zo weggezet worden, terwijl er ook nog eens niet naar jouw mening wordt geluisterd (want dat hoeft niet), wekt frustratie in de hand. En zo hebben we nu twee kampen die elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen, terwijl geen van beide kampen nog een stap terug wil doen.

Volgens mij gaat dit dus het nieuwe normaal worden. KOZP wil weer ergens demonstreren. De tegenpartij komt dan ook. Een van de twee heeft er wat idioten tussen zitten die tóch een oproep doen tot geweld en de andere partij claimt weer slachtofferschap. En de politie wordt uiteindelijk verweten dat ze de veiligheid niet meer kunnen garanderen.