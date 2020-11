Nederland blijft goede kant uitgaan met besmettingscijfers, opnieuw rond de 4700

Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur 4695 nieuwe positieve tests geregistreerd. Gisteren waren dat er 4709. Het reproductiegetal is daardoor vandaag ook gedaald tot onder de 1. Als we dit vol blijven houden dan krijgen we het virus redelijk snel in bedwang.

Zondag zaten we nog op 5700, wat al een flinke daling van ruim duizend besmettingen betekende, en nu dalen we dus opnieuw met duizend! Ook zien de ziekenhuizen langzaam maar zeker de druk verder afnemen. Al hebben we het dan nog steeds over 598 patiënten op de intensive care.

Wat nog wel een vertekend beeld geeft is het aantal sterfgevallen in de afgelopen 24 uur. Dat waren er namelijk 98, terwijl dit er maandag ‘slechts’ 40 waren. Maar hiervan weten we dat deze niet altijd op hetzelfde moment worden doorgegeven.

Het enige wat we nu met z’n allen moeten doen is het nu domweg vol zien te houden. Geen vroegtijdige grootschalige versoepeling en ook zeker geen extra maatregelen waarvan het bewijs voor de effectiviteit ervan niet valt aan te tonen, zoals een avondklok. Misschien dat er wel even kan worden gekeken welke maatregelen er nu genomen zijn die geen zoden aan de dijk zetten. Als we mondjesmaats weer dingen toe kunnen staan dan zou dat natuurlijk heel mooi zijn, maar het lijkt mij nog te vroeg om dat nu al direct terug te gaan draaien. Ik ben allang blij dat we duidelijk de goeie kant opgaan!