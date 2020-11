Nederland boekenverbrandersland: bibliotheken verwijderen boeken met Zwarte Piet

Dit is totaal en volkomen onacceptabel. Onze cultuur wordt herschreven. Alles dat niet voldoet aan de stringente eisen van radicaal-links wordt verworpen. Nog even en ze gooien niet alleen boeken weg, maar verbranden ze zelfs.

De boekenverbranders van 1940 zijn terug van weggeweest:

Bibliotheken zijn op grote schaal en in stilte bezig om alle kinderboeken met Zwarte Piet te verwijderen Volgens directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) Anton Kok noemt dat ‘logisch’ en ‘passend bij de tijdsgeest’. “Het is goed dat bibliotheken hun verantwoordelijkheid nemen,” zegt hij in het AD. „Zwarte Piet is, wat mij betreft, ‘in strijd met de goede zeden’.”

Wat ben je dan een ontzettende smerige, zielige, geniepige man, zeg. Dat je dit je strot uit krijgt. Het is misselijkmakend. Zwarte Piet in strijd met de goede zeden? Dezelfde Piet die eeuwenlang deel heeft uitgemaakt van onze cultuur en die door jong en oud altijd met open armen verwelkomd werd in november en december? Die kinderen blij maakte met snoepgoed én cadeau’s?

Het is tijd voor ons — mensen die respect en waardering hebben voor onze cultuur en tradities — om eindelijk écht op te staan en dit wangedrag van extremistische progressieve viezeriken gewoon niet meer te accepteren.

Wij houden van onze cultuur en tradities. Er is niets racistisch aan — en we laten die radicaal-linkse, marxistische gekken die onze cultuur willen opdoeken ons onze cultuur en tradities niet afpakken.

Dus wat te doen? Heel simpel. Als bibliotheken Zwarte Piet eruit gooien gaan we gewoon niet meer naar die bibliotheken. We richten onze eigen boekclubs op. Daar hebben we verder niemand voor nodig. We kopen juist boeken met Zwarte Piet erin, en delen die zoveel mogelijk met vrienden van onze kinderen. Alles om ervoor te zorgen dat deze traditie blijft bestaan.

Zwarte Piet opgeven? Neen. Boeken verbranden dan wel weggooien omdat de PC-politie ze niet langer acceptabel vindt? Nooit!

