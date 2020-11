Niet langer slechts een ‘advies’: 95 euro boete voor niet dragen mondmasker in publieke binnenruimtes

Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten dat we vanaf heel binnenkort 95 euro boete moeten betalen als we in een publieke binnenruimte geen mondmasker dragen. Vanaf dan is het dus a) niet alleen verplicht maar ook nog eens b) strafbaar door middel van een boete als je je er niet aan houdt.

Goed nieuws voor een ieder die graag wil dat iedereen met een mondmasker op loopt: het dringende advies van het kabinet om dat te doen in publieke binnenruimtes wordt een verplichting. Mensen die zich er niet aan houden kunnen geconfronteerd worden met een boete van 95 euro. Dat bericht Nu.nl.

Eerder liet het kabinet al weten dat het deze plicht wilde invoeren, maar omdat er haken en ogen aan zaten — juridisch dus — kon dat nog niet. Daarom was het een dringend ‘advies.’ Nu dus niet meer. Het is geüpgraded.

