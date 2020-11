OMT drukt optimisme de kop in: Nu geen verdere versoepeling coronamaatregelen mogelijk

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is het op dit moment geen optie om de coronamaatregelen te gaan versoepelen. Daarvoor dalen de besmettingscijfers te langzaam en is de druk op de zorg nog te groot.

Iedereen hoopt er natuurlijk op dat het kabinet coulant gaat zijn met de coronamaatregelen nu de feestdagen eraan zitten te komen, maar het OMT draait dat optimisme keihard de nek om. Daarin hebben ze overigens volledig gelijk, want het laatste wat je wil is dat de besmettingen na het Sinterklaasfeest weer de pan uitrijzen.

We zullen dus maar even moeten wennen aan het idee dat het jaar 2020 ook onder dreiging van corona zal moeten worden afgesloten. De snelle daling van de coronacijfers is namelijk afgevlakt. Dat betekent dat we wel degelijk op de goeie weg lijken te zitten, maar het virus er nog niet onder kunnen krijgen. Het zal ook geheid een rol spelen dat veel mensen zich nu niet meer laten testen (of dat niet eens meer durven) uit angst voor de uitslag. Volkomen irrationeel natuurlijk, en ook best wel gevaarlijk, maar ook heel begrijpelijk.

Maar goed, met een beetje geluk valt er nog wat van te maken. Als iedereen de komende tijd nou even goed uitkijkt… Misschien dat we dan nog een leuke kerst, of misschien een mooie oudjaarsdag, kunnen hebben met familie en vrienden (maar niet teveel!).