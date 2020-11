Overwinning kan Biden bijna niet meer ontgaan, Trump houdt hallucinante leugentoespraak over verzonnen fraude

Joe Biden is nog maar een haartje verwijderd van de verkiezingswinst door zowel Georgia als Pennsylvania op zijn naam te schrijven. Vannacht kwamen de tellingen steeds dichter bij elkaar. Trump hield echter een verkiezingstoespraak waarin hij zonder bewijs beweerden dat er op gigantische schaal fraude zou worden gepleegd.

Wie had gehoopt vanochtend wakker te worden met het nieuws dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dinsdag (!) eindelijk een winnaar hadden opgeleverd, komt bedrogen uit. Het is inmiddels vrijdag, en nog altijd staat Joe Biden op slechts 253 van de 270 benodigde kiesmannen. Wel hebben enkele van de overgebleven staten hun getelde stemmen geüpate – die tellingen wijzen op een winst voor de Democraat in Georgia en Pennsylvania – meer dan genoeg voor de eindoverwinning -, maar nog geen enkele nieuwszender voelt zich comfortabel genoeg om Biden uit te roepen tot de winnaar.

Het Witte Huis ziet in de cijfers een tweede termijn voor Trump ook verder en verder wegzakken, en daarom heeft Trump afgelopen nacht een persconferentie belegd waarin hij misschien wel de wildste complottheorieën heeft geuit in zijn hele vier jaar als president. Zonder bewijs beweerde hij dat Democraten de verkiezing aan het “stelen” waren – simpelweg omdat in staten als Pennsylvania en Georgia de via de post gearriveerde stemmen nu als laatste geteld worden. Trump acht deze stemmen ‘illegaal,’ maar heeft geen wettelijke basis voor die uitspraak.

Het markeert alweer een dieptepunt voor Trump, die veel zotte persconferenties heeft gehouden maar nooit op zo’n gevaarlijke, antidemocratische en zelfs volledig bij elkaar gelogen manier als afgelopen nacht. Vermoedelijk zal het hem niet helpen: vandaag wordt de eindsprint verwacht en zal Biden definitief tot ‘president-elect‘ gekroond kunnen worden.

Het enige wat Trump dan nog rest, is proberen om via de opperrechters die hij genomineerd heeft voor het Hooggerechtshof om de verkiezingsuitslag naar zijn hand te zetten. Maar het handjevol rechtszaken dat gisteren al werd gevoerd toont aan: vermoedelijk gaat de bijna ‘one term president‘ het daar ook niet redden.