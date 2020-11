Poetin zo’n beetje de enige leider die hoofd koel houdt: geen erkenning van Joe Biden

De Russische president Vladimir Poetin lijkt zo’n beetje de enige wereldleider te zijn die snapt dat Joe Biden formeel nog helemaal niets is, behalve een door de media uitgeroepen president-elect. Het besluit om Biden nog niet te feliciteren is volgens Poetin een formaliteit, zonder achterliggende bedoelingen.

Doorgaans is het zo dat bij de Amerikaanse verkiezingen een duidelijke winnaar naar voren komt en dat de tegenpartij de strijd dan opgeeft (‘concede’). De verschillende staten benoemen dan hun kiesmannen en die stemmen in december voor de kandidaat. Het zijn dus eigenlijk die kiesmannen die de presidentsverkiezingen uitspelen. Het Amerikaanse volk stemt in feite op de persoon waar zij van vinden dat de kiesmannen op moeten stemmen. In de meeste gevallen mogen die kiesmannen ook niet van die voorkeur afwijken, waardoor het meestal al vooraf duidelijk is hoe het hele zaakje zal gaan lopen. En al helemaal als de andere partij opgeeft, tenzij de race nog niet gelopen is natuurlijk, en dat is hier nu het geval!

President Poetin gaat daarom niet mee in die gekte en wacht rustig af tot de rechtszaken van Trump volledig zijn uitgespeeld. Trump heeft dat recht namelijk nou eenmaal en moet ook gewoon de kans kunnen krijgen om zijn claims aan te tonen, hoe weinig kans iedereen hem ook geeft.

En of je nou wel of niet gelooft in wat het Trump-team allemaal beweert, het moet toch enigszins raar zijn dat zijn tegenstanders op alle mogelijke manieren proberen om de druk op te voeren om hem te laten terugtrekken.

Volgens mij zou iedereen er baat bij hebben als er zonder enige twijfel kan worden vastgesteld dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Maar in plaats daarvan zie ik overal berichten over verdenkingen van een staatsgreep, of dat hij een slecht verliezer is. Al die verloren rechtszaken waren volgens mij ook niet van hem of zijn team.

En dan is er nog dat gemekker over dat hij geen bewijs heeft laten zien. Áls er toch daadwerkelijk op grote schaal gefraudeerd zou zijn, dan moet je toch wel idioot zijn om dat bewijs direct te openbaren? Volgens mij kost het al enorm veel werk om op korte termijn zo’n zaak te kunnen beginnen met redelijk bewijs, laat staan dat je de verdediging informeert over wat je allemaal gevonden hebt. Het kan allemaal nog steeds een dikke bluf zijn, maar daar komen we snel genoeg achter. Ergens midden december moet hij voldoende bewijs hebben, en anders houdt het snel op voor hem. Gewoon rustig afwachten dus!