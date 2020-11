PvdA presenteert Tweede Kamerkieslijst: partij sluit monsterverbond met Greenpeace

Naast alle Forum-perikelen is er ook nog ander politiek nieuws: de PvdA heeft zojuist haar kieslijst bekend gemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen. Er staan flink wat nieuwkomers op de lijst, maar de oudgedienden hebben veelal een mooie plek op de lijst gekregen. Kamervoorzitter Arib staat als tweede op lijst, en het is te hopen dat zij opnieuw benoemd gaat worden tot Kamervoorzitter volgend jaar.





Het meest opvallende aan de kieslijst van de PvdA is Joris Thijssen, die op plek zeven staat. Hij is op dit moment directeur van Greenpeace. Het lijkt erop dat de PvdA de strijd aangaat met GroenLinks voor de ‘groene stem’.

De directeur van Greenpeace schuift aan met een behoorlijk netwerk binnen de groene lobby, iets wat de PvdA goed kan gebruiken om de kiezers weg te halen bij GroenLinks.

In de top tien staan vier nieuwkomers, Europarlementariër Kati Piri staat op nummer zes en is hiermee de hoogste nieuwkomer op de Tweede Kamerkieslijst. De overige nieuwkomers zijn Barbara Kathmann, wethouder in Rotterdam, en Habtamu de Hoop, raadslid in Friesland.

De PvdA staat al enkele maanden redelijk stabiel in de peilingen, het is de vraag of de PvdA het in zich heeft om richting de 20+ zetels te kruipen. Het partijprogramma is niet erg spectaculair en dus is de vraag wat de PvdA gaat doen om zich te onderscheiden op links.