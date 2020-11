Record aantal overstappers zorgverzekering verwacht

Vanaf medio november zijn alle premies voor de zorgverzekeringen bekend en kan men zich weer verdiepen in het, al dan niet overstappen op een andere zorgverzekering. De verwachting is dat eind 2020 een record aantal mensen zal overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Aan de verwachte stijging van de hoeveelheid overstappers, liggen meerdere oorzaken ten grondslag.

Studenten

Studenten zorgverzekering, is een veelvoorkomende zoekterm online. De verwachting, dat deze groep zich massaal zal buigen over een goedkopere zorgverzekering, is groot.

Studenten zijn door de coronacrisis hard getroffen. In deze groep zijn de bijbaantjes veelal komen te vervallen. De noodzaak om te bezuinigen, is bij hen aanzienlijk.

Ook voor de groep studenten, die de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt de noodzaak tot overstappen gevoeld. Zorgverzekering 18 jaar is namelijk verplicht voor alle Nederlanders. Deze groep zal zich waarschijnlijk goed willen verdiepen, in de winst die te behalen valt met overstappen.

Veelvuldig thuis zijn door corona

Waar in de voorgaande jaren een groot aantal mensen zich helemaal niet bezighield, met het wisselen van een zorgverzekering, wordt er dit jaar een andere trend waargenomen. Doordat men aanzienlijk meer thuis is en er weinig vertier voorhanden is, buigt men zich massaal over de verschillen in voorwaarden en prijzen, van de zorgverzekeringen.

De invulling van de Kerstperiode zal er dit jaar anders uitzien, dan de voorgaande jaren. Mensen voelen zich in deze periode in toenemende mate onzeker over hun inkomsten.

Om wat rust te creëren, wil men wat garanties, op het gebied van de vaste lasten. De zorgverzekering onder de loep nemen, is hier onderdeel van.

Stijging premie zorgverzekering

Door het kabinet is vastgesteld, dat de nominale premie voor elke Nederlander met 59 euro zal stijgen in 2021. Een verhoging van net geen 5 euro per maand. De kosten, die ziekenhuizen extra hebben moeten maken ,voor de zorg voor coronapatiënten, is slechts ten dele terug te voeren op de premieverhoging.

Tegenover de extra kosten voor de zorg, die werd verleend aan coronapatiënten, staat namelijk een verlaging van de uitgevoerde reguliere zorg. Dit brengt een kostenbesparing teweeg voor de ziekenhuizen. Een stijging van de lonen van medewerkers in de zorg, heeft wel bijgedragen aan de verhoging van de zorgpremie, evenals prijsstijgingen voor onder andere medicatie.

De coronacrisis en de daarbij ontstane onzekerheid, heeft veel mensen wakker geschud. De impact is dusdanig groot, dat men het hebben van een vast inkomen, niet meer als vanzelfsprekend beschouwt. Ook mensen die hun baan nog wel hebben, zoeken een vorm van zekerheid. Deze is te vinden in het verlagen van de maandlasten. De premie voor de zorgverzekering is een belangrijke factor, op het gebied van maandelijkse uitgaven.

Als alle premies bekend zijn, zal het voor iedereen mogelijk zijn, online te vergelijken, welke zorgverzekeraar het beste past bij de persoonlijke situatie. De drukte die de zorgverzekeraars te wachten staat, zal dit jaar van ongekende te grootte zijn. Daarnaast zullen ook veel mensen hun zorgverzekering vergelijken. Hierdoor zullen de vergelijkingssites het ook drukker krijgen dan normaal.