Regelovertreder Grapperhaus geeft politiemensen een coronabonus

De, min of meer, gezagsloze minister Grapperhaus heeft een goedmakertje in huis voor de politiedienst. Voor al het harde werk dat zij dit jaar hebben moeten doen is niet voor niks geweest. Ze krijgen een schamele bonus van 300 euro. Nou dat is wel een flinke compensatie voor al die agenten die zijn onder gespuugd of fysiek aangevallen dit jaar bij de handhaving van een – slecht en inconsequent – coronabeleid.





Minister Grapperhaus heeft zojuist bekend gemaakt dat alle politiemensen een netto bonus krijgen van zo’n 300 euro, dit uit waardering voor het verrichte werk. De politiediensten in Nederland zijn zwaar onderbezet en hebben een hoge werkdruk, dus dit moet als een steuntje in de rug worden gezien.

De afgelopen maanden lag de politiedienst ook flink onder vuur. Of het nu kwam door de BLM-protesten of door het coronabeleid, de politiedienst kreeg de volle laag.

Ze zijn belaagd door agressieve, dronken jongeren op de Nederlandse stranden, onder gespuugd door halvegaren, en ze moesten maar al te vaak het beleid handhaven wat soms natuurlijk nergens op sloeg.

Ook al hebben veel Nederlanders vaak genoeg kritiek op agenten, een bonus hebben ze meer dan verdiend. En dit bedrag is eigenlijk nog aan de lage kant. Maar Grapperhaus gaat met deze actie natuurlijk niet zijn gezag terugkrijgen als minister.