RIVM positief over de toekomst: Nederlandse bevolking kan binnen een jaar worden gevaccineerd

Het RIVM kijkt hoopvol naar de toekomst, voor het einde van het vierde kwartaal van 2021 verwacht het RIVM iedereen te kunnen vaccineren. De meeste vaccinaties komen pas halverwege 2021 binnen, volgens een gunstig scenario, maar het vaccineren zelf zal niet heel veel tijd kosten.





Het grootste deel van de mensen die in aanmerking komt voor een vaccinatieprik zal dit al voor het einde van komend jaar hebben gehad. En dat is goed nieuws, dat betekent dat wanneer de vaccinaties eenmaal binnen zijn het vaccineren zelf geen ellenlang proces zal zijn.

“De orde van grootte klopt dus, maar we zitten nu op het spoor dat het gaat meevallen. Als we naar de planning kijken, dan wordt een deel van de vaccins in het derde kwartaal geleverd.”

Er zijn echter nog flink wat vervolgstappen voordat de eerste mensen in Nederland gevaccineerd kunnen worden. Het vaccin moet namelijk eerst nog worden goedgekeurd binnen de EU en ook laboratoria gaan nog controleren of de kwaliteit van het vaccin wel goed genoeg is. Toch heeft het RIVM er vertrouwen in.

“Zoals het er nu naar uitziet is het niet waarschijnlijk, maar ook zeker niet onmogelijk dat we dit jaar nog beginnen met vaccineren”, vervolgt Van Delden. “We doen ontzettend ons best om zo snel mogelijk te starten, maar we hebben onvoldoende informatie om te zeggen of het dit jaar nog lukt of dat het begint volgend jaar wordt. Dat hangt echt van die drie stappen af.”