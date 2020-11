Slappe hap Halsema durft vooralsnog niet in te grijpen! ‘Amsterdam kiest voor eenrichtingsverkeer, wil winkels niet eerder sluiten’

Het is vandaag weer knetterdruk in de binnensteden van Nederland. Zo druk dat de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb heeft besloten om -net als gisteravond- in Rotterdam de winkels een uur eerder dicht te gooien. In Amsterdam is het eveneens ontzettend druk, zeg maar te druk. Toch lijkt burgemeester Femke Halsema niet te willen ingrijpen. Liever kiest ze voor eenrichtingsverkeer in de Amsterdamse winkelstraten.

Het is weer Black Friday-tijd, een uit de Verenigde Staten overgewaaid fenomeen waarbij mensen op de dag na Thanks Giving in grote getalen koopjes gaan jagen. In de Verenigde Staten slaan koopjesjagers elkaar dan ook regelmatig letterlijk de hersenen in omdat ze niet willen misgrijpen als een flatscreen televisie opeens voor 100 dollar wordt aangeboden.

Maar in Nederland slaat het Black Friday-principe helemaal nergens op. De meeste producten worden in de weken voor Black Friday op geniepige wijze in prijs verhoogd om ze vervolgens op de ‘koopjesdag’ zelf tegen een zogenaamde hoge korting aan te bieden. En heel veel mensen hebben die retailtruc blijkbaar niet door en trekken massaal naar de stad om inkopen te doen.

Vanwege de coronacrisis hebben veel Nederlandse steden er dit jaar voor gekozen om Black Friday de hele week te laten duren. De bedoeling was om de bezoekersaantallen op die manier te spreiden, het pakt juist tegenovergesteld uit. Gisteren was het te druk, vandaag is het opnieuw te druk en voor morgen (zondag) -meestal de drukste koopdag van de week- houden we dan ook helemaal onze hart vast.

In Rotterdam heeft burgemeester Aboutaleb inmiddels laten zien dat hij wel weet wat ingrijpen is. Dat deed hij voorbeeld toen een Black Lives Matter-demonstratie uit de hand dreigde te lopen, en dat doet hij nu weer door de winkels eerder te sluiten.

Om grote drukte zoals gisteren te voorkomen blijft de oproep: blijf thuis en shop online. De winkels in het centrum gaan eerder dicht vandaag, om 17.00u. We houden de drukte goed in de gaten in alle winkelcentra en nemen extra maatregelen als dat nodig is. https://t.co/k7ElpHidxs — Rotterdam (@rotterdam) November 28, 2020

De Amsterdamse burger moeder Femke Halsema maakte zich eerder al niet zo’n zorgen over massale drukte in haar stad en lijkt dat ook nu weer niet te doen. In plaats van maatregelen te nemen -zoals het eerder sluiten van winkels- kiest ze liever voor eenrichtingsverkeer in het centrum van Amsterdam. Slappe hap weer Femke, zoals we natuurlijk al van je gewend waren!

⚠️ Ook de Nieuwendijk wordt eenrichtingsverkeer. De richting loopt vanaf de Dam richting de passage bij Primark. ❌ Kom niet naar de binnenstad

👥 Vermijd drukke plekken

↔️ Houd afstand#VermijdDrukte #HoudAfstand pic.twitter.com/rYtzW1Qye7 — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) November 28, 2020

Update: Ook in Dordrecht sluiten de winkels eerder vanwege de drukte, evenals in Eindhoven waar de winkels al om 16.00 uur werden gesloten.