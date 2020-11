Theo Hiddema: ‘Baudet is een schat van een man. Jansen ook. Heb niet aangedrongen op hun vertrek’

Vandaag lazen we de hele dag op Twitter én op websites van de oude, linkse, cultuurmarxistische media dat Theo Hiddema zich tegen Thierry Baudet had gekeerd. Ja, ja, de twee heren waren dan eindelijk tegen elkaar uitgespeeld. Baudets positie was onhoudbaar. Zonder Hiddema was hij nergens.

Maar wat geeft Tobias den Hartog, ‘journalist’ van Algemeen Dagblad, opeens toe, nu dat Baudet is opgestapt als politiek leider en aangekondigd heeft geen lijsttrekker te worden bij de verkiezingen van 17 maart volgend jaar? Nou, lees maar mee:

Gevraagd naar commentaar, zegt @THiddema: ,,Zij (de lezers) mogen alvast weten dat ik Thierry een schat van een man vind en ook Freek aan alle kanten vind deugen. Op hun vertrek heb ik niet aangedrongen,'' aldus de nummer twee op de lijst van @fvdemocratie. #Baudet — Tobias den Hartog (@TobiasdenHartog) November 23, 2020

“Zij [de lezers van het AD] mogen alvast weten dat ik Thierry een schat van een man vind en ook Freek aan alle kanten vind deugen. Op hun vertrek heb ik niet aangedrongen,” aldus Hiddema.

Maar de hele dag door hoorden we van al die linkse kranten dat Hiddema zich tegen Baudet had gekeerd, dat hij wilde dat Baudet zou opstappen (net als Jansen), en dat Baudet daardoor he-le-maal alleen stond. Het was Baudet tegen de rest van de top vijf. Of zoiets.

Blijkt het allemaal toch wat anders in elkaar te steken.

Je zou er bijna wat van gaan denken, he?