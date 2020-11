Vele duizenden Trump-fanaten in Washington de straat op om steun te betuigen aan de ‘vertrekkend’ president

Of de -nu nog- Amerikaanse president Donald Trump ooit zijn verlies zal erkennen, blijft nog maar de vraag. Maar mocht hij dat uiteindelijk doen, dan vertrekt hij zeker niet met stille trom uit het Witte Huis. Vandaag verzamelden duizenden Trump-aanhangers tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. In hun ogen is er fraude gepleegd.

Het is dan ook de vraag of de massale betoging vandaag in Washington de opmars naar nieuwe Trump-overheersing zal betekenen of dat we het moeten zien als een laatste steunbetuiging aan een vertrekkend president dat slechts een termijn wist te volbrengen. Dat laatste ligt het meest voor de hand, maar Trump zou Trump niet zijn wanneer hij wellicht nog een verrassing voor ons in petto heeft…

De duizenden demonstranten ontmoetten elkaar op het zogeheten Freedom Plaza in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Dat plein ligt vlakbij het Witte Huis waar Donald Trump en zijn gezin tot op de dag van vandaag nog steeds bivakkeren. In ieder geval tot januari komend jaar.

Hoewel Donald Trump zich na de verkiezingsuitslag nog zelden in het openbaar liet zien, deed hij toch nog in zijn gepantserde auto nog even een wuivend rondje langs de pro-Trump activisten.

Dit is geweldig!! Duizenden en duizenden in Washington vandaag om steun aan Trump te geven. En hij komt gewoon even langsrijden! Deze man is nog niet klaar met strijden voor zijn mensen… pic.twitter.com/9hyBowBSo7 — Robert Jensen (@robertjensen) November 14, 2020

Vooralsnog ziet het er overigens niet naar uit dat Trump zich op korte termijn zal neerleggen bij de overwinning van zijn Democratische opponent Joe Biden. “De tijd zal leren wie er in januari aantreedt”, aldus Trump. Het blijft dus nog even spannend in de Verenigde Staten.

….What are they trying to hide. They know, and so does everyone else. EXPOSE THE CRIME! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020