VIDEO! ‘Lama’ Mark Rutte blijkt helaas NIET de allerbeste coronazanger van Nederland in #TheMaskedSinger

Terwijl een groot deel van het klootjesvolk momenteel gekluisterd aan de buis zit om te zien wie de winnaar is van The Masked Singer (prognose: omstreeks 22.00 uur), kunnen wij alvast mededelen dat Mark Rutte het niet heel erg ver heeft geschopt. Sterker nog: Onze ‘coronapremier’ werd zelfs afgekapt door de kwaliteitsjury bestaande uit o.a. Gerard Joling, Carlo Boszhard en Loretta Schrijver.

Mark Rutte was zogenaamd te zien in het pak van een lama. Dat is een dier dat graag op mensen spuugt, mondkapje of niet. Alleen bleek niet Rutte zich achter het masker van een lama te verschuilen, maar Joris Linssen. De Hello Goodbye-ster had dan ook tijd over nu er amper vliegtuigen vertrekken vanaf luchthaven Schiphol.

Maar nu komt het! Comedy Central dacht even een leuk grapje te maken en kleedde Rutte dus virtueel in het pak van de lama. In de bewerkte video brengt Rutte een heuse corona-rapp ten gehore (opdat wij rap-legende Piet-Hein Donner nooit zullen vergeten)

“Anderhalve meter afstand, anderhalve meter… gewoon je bek houden”, horen we Rutte rappen in zijn virtuele deelname aan The Masked Singer: