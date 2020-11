Vuurwerk afsteken met Oud en Nieuw: 100 euro boete en een strafblad… Succes met handhaven!

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat vuurwerk afsteken met Oud en Nieuw keihard aanpakken. Het levert je maar liefst 100 euro boete (en daarmee dus een strafblad) op. En, zo bluft de minister: “Er is een grote kans dat je gepakt wordt.”

Politiemensen kregen recentelijk een bonus van 300 euro vanuit de korpsleiding omdat ze zoveel moesten worden ingezet. Alleen al om die reden heb ik er héle sterke twijfels bij dat het vuurwerkverbod echt goed kan worden gehandhaafd.

Een andere reden is het feit dat alleen al hier in Enschede dagelijks vuurwerk af wordt gestoken. En dan heb ik het niet over rotjes en wat vuurpijltjes. Het lijkt op sommige dagen wel alsof een willekeurig deel van een wijk heeft besloten dat het midden op de dag al Oud en Nieuw is. En op andere momenten vragen we ons hier openlijk af of het nou geweerschoten waren die we hoorden. Of iemand blaast weer een prullenbak op met een mortier en verschroeit het graslandschap, óók leuk!

Het punt is in ieder geval dat er hier al jaren nauwelijks iets aan wordt gedaan. Door de coronacrisis is het bij de politie alleen maar drukker geworden en zo heeft iedere stad of gemeente natuurlijk nog veel meer andere problemen die daar nog bovenop komen. Dus ik wens minister Grapperhaus veel succes met z’n vuurwerkverbod, maar ik ben er echt niet van overtuigd dat de politie überhaupt de capaciteit heeft om de hele dag door achter vuurpijlen aan te gaan jagen.