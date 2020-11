Waarom de eetbank zo populair is in het interieur

Een eetbank in het interieur is in de afgelopen jaren enorm populair geworden. We zien eetbanken dan ook steeds vaker in interieurs, magazines en woonwinkels. Wij vertellen je graag meer over de voordelen en geven je meer inspiratie voor jouw eethoek.

Creëer meer zitruimte met een eetkamerbank

Het grootste voordeel van een eetbank is dat je zitruimte creëert. Vooral met de kinderen of een gezellig etentje met vrienden bij jou thuis is dit handig. Wil je extra zitplekken aan de kopse kant? Ga dan voor een eetkamer hoekbank. Zo creëer je een gezellig hoekje en heb je er ook weer een extra zitplek bij!

Een luxe, knusse uitstraling in de eethoek

Een eetbank is niet alleen praktisch, maar geeft ook een knusse uitstraling aan jouw eethoek. Creëer een luxe uitstraling met een eetbank in leder of stof. Denk aan een trendy velours stof in een warme kopertint of een mooie kwaliteit leder. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een stoere look met een houten bankje zonder rugleuning.

De eetkamerbank is ruimtebesparend

Met een eetbank kun je veel ruimte besparen, wat erg handig kan zijn in een smalle eetruimte. Zo kun je de eetkamer bank ook tegen de muur plaatsen, wat met eetkamerstoelen niet mogelijk is. Bij een bank kun je er namelijk gemakkelijk inschuiven vanaf de zijkant, daar waar je bij eetkamerstoelen voldoende ruimte nodig hebt om achter langs te lopen en de stoel uit te schuiven. Maar ook als je genoeg ruimte hebt is een eetbank een mooie optie in jouw eethoek. Ten opzichte van allemaal losse stoelen kan een bank een rustiger beeld geven.

Flexibel inzetbaar

Tegenwoordig zie je dat de eetbank niet alleen als vervanging van eetkamerstoelen aan de eetkamertafel wordt gebruikt. Een eetbank zie je vaak ook als praktische, maar stijlvolle toevoegen in de hal of keuken. Vooral houten banken zonder rug zijn hiervoor geschikt, omdat ze weinig ruimte innemen, maar wel voor veel sfeer zorgen.

Eetbank op maat bij Löwik

