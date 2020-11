Zorgverzekering 58 euro duurder per 2021

Onze zorgverzekering wordt volgend jaar 58 euro duurder. Voor een basisverzekering betaal je in 2021 gemiddeld 124,60 euro per maand. Dat blijkt uit het zorgpremie-overzicht van Zorgwijzer.

De stijging is iets lager dan het kabinet voorspelde in de Miljoenennota. Daarin werd uitgegaan van gemiddeld 59 euro aan premieverhoging per verzekerde.

Grote verschillen

Toch zeggen gemiddelden niet alles. Dat komt omdat de onderlinge premieverschillen erg groot zijn. Tussen de duurste en goedkoopste zorgverzekering zit maar liefst 504 euro verschil. En dat is alleen al voor de basispolis. Ook de prijzen en dekkingen van aanvullende verzekeringen lopen sterk uiteen.

“Er valt dus echt wat te kiezen voor verzekerden”, stelt Koen Kuijper van Zorgwijzer. “Maar dan moet wel de moeite worden genomen om de verzekeringen met elkaar te vergelijken en uiteindelijk de overstap te maken. Iets dat eigenlijk te weinig gebeurt”

Tevreden

Ondanks de grote verschillen in premie en dekking, stappen de meeste Nederlanders namelijk niet over. Het merendeel is tevreden over zijn zorgverzekeraar, blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Sommigen vinden overstappen te veel gedoe en anderen vinden het te ingewikkeld.

Er zijn ook onwetendheden. Zo zijn sommige verzekerden bang om niet geaccepteerd te worden voor een nieuwe zorgverzekering, bijvoorbeeld vanwege een chronische aandoening. Die angst kan grotendeels worden weggehaald, want op de basisverzekering geldt een wettelijke acceptatieplicht. En zelfs voor de meeste aanvullende polissen wordt je direct als klant aangenomen.

Ruim 1 miljoen Nederlanders

Gemiddeld 7 a 8 procent van de bevolking stapt wel over van zorgverzekering. Dit zijn ruim 1 miljoen Nederlanders.

Belangrijke redenen om juist wel over te stappen zijn:

· De (stijgende) premie bij de huidige verzekeraar

· Het schrappen van collectiviteitskortingen

· Ander verwacht zorggebruik.

Volgens de ACM wordt er gemiddeld zo’n vier a vijf euro per maand bespaard door vergelijken en over te stappen.

Collectieve verzekering minder interessant

Kuijper denkt dat vooral mensen die collectief zijn verzekerd, kunnen besparen met zorgverzekeringen vergelijken:

“Ruim 60 procent van de Nederlanders heeft een collectieve zorgpolis met korting, bijvoorbeeld via de werkgever of een sportvereniging. Maar in de praktijk is die korting vaak een wassen neus, een lokkertje. Het zijn vaak duurdere verzekeringen waarop vervolgens een korting wordt geboden. Dat lijkt leuk, maar je schiet er weinig mee op”, aldus Kuijper”.

Ook inhoudelijk voegt een collectieve zorgverzekering vaak weinig toe, concludeert de overheid. Vandaar dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering begin 2020 is verlaagd naar 5 procent. Per 2023 verdwijnt de korting volledig. De hoop is dan dat het speelveld eerlijker wordt.