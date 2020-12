18 jaar worden en een zorgverzekering kiezen

Gefeliciteerd! Je bent bijna 18 jaar. Volwassen worden brengt echter ook een aantal verantwoordelijkheden met zich mee, zo ben je vanaf nu de baas van je geldzaken. Je zult daarom ook een eigen zorgverzekering moeten afsluiten. In dit artikel leggen we je uit hoe dat werkt en welke verzekering je nodig hebt.

Als meerderjarige moet je een zorgpremie betalen, dit gaat samen met je eigen risico. Het is belangrijk dat je een maand voordat je 18 wordt, een zorgverzekering afsluit. Anders riskeer je een boete. Als je een zorgverzekering af wilt gaan sluiten is het belangrijk dat je eerst voor jezelf nagaat wat je nodig hebt. Vergelijk daarom een aantal verzekeringen met elkaar.

Welke keuzes heb je?

Wanneer je een zorgverzekering gaat afsluiten heb je een aantal opties:

Het laten doorlopen van de zorgverzekering die je bij je ouders hebt

Het zelf afsluiten van een zorgverzekering

Internetverzekering

Collectieve zorgverzekering

Jongerenverzekering

Besparen

Er zijn een paar manieren waarop je kunt besparen op je zorgverzekering. Zo zijn er verzekeraars die korting geven aan jongeren en studenten. Natuurlijk is het ook altijd slim om een pakket af te sluiten en daar geen aanvullende verzekeringen bij af te sluiten die je waarschijnlijk niet nodig hebt. Kies niet zomaar blindelings voor de goedkoopste zorgverzekering. Deze kost misschien het minste geld, maar past misschien wel helemaal niet bij jou.

Als laatste kun je ook kiezen voor een naturapolis of een budgetpolis. Er zijn dan slechts een aantal zorgverleners en ziekenhuizen waar je naartoe kunt gaan zonder bij te moeten betalen, maar deze zijn doorgaans wel goedkoper dan een restitutiepolis.

Zorgtoeslag

Als je 18 jaar of ouder bent, dan heb je over het algemeen recht op zorgtoeslag. Deze toeslag wordt natuurlijk niet zomaar overgemaakt, hiervoor moet je een aanvraagformulier invullen bij de Belastingdienst. Je hebt alleen recht op een zorgtoeslag als je 18 jaar of ouder bent, je een Nederlandse zorgverzekering hebt, je de Nederlandse nationaliteit hebt, of een geldige verblijfsvergunning hebt, je inkomen niet te hoog is en je vermogen niet te hoog is.

Aanvullende zorgverzekering

Over het algemeen ben je als jongere vrij gezond en heb je vaak weinig zorgkosten. Voor veel jongeren is de basis zorgverzekering dan ook voldoende. Als je toch het zekere voor het onzekere wilt nemen, kun je eventueel kijken naar aanvullende zorgverzekeringen die bijvoorbeeld fysiotherapie of ongelukken in het buitenland dekken.

Eigen risico

Wanneer je 18 wordt en je dus een zorgverzekering moet regelen, moet je ook verplicht een eigen risico betalen. Dit is het bedrag dat je altijd eerst zelf moet betalen wanneer je zorgkosten maakt. De naam ‘eigen risico’ slaat dus ook op het risico dat je loopt dat je zelf deze kosten moet betalen wanneer je zorg nodig hebt.

Het afsluiten van een zorgverzekering kan best prijzig zijn. Daarom is het goed om je goed voor te bereiden en om verschillende verzekeringen te vergelijken. Wil je weten hoeveel je waarschijnlijk ongeveer kwijt zult zijn? CBS Statline houdt bij wat de kosten voor een basisverzekering per persoon gebaseerd op het inkomen gemiddeld zijn.