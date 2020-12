3 manieren om toch aan je adrenaline boost te komen in coronatijd

Houd jij wel van een beetje spanning in je leven? Dan maak je nu waarschijnlijk een van de minst stimulerende tijden van je leven mee, tenzij vrezen voor je baan en de toekomst van je bedrijf meetelt als spanning in je leven. Als je eraan gewend bent om jezelf regelmatig een boost te geven met een spannende activiteit, dan kan de corona tijd met alle bijbehorende maatregelen aardig deprimerend zijn. Wat kun je doen om in deze tijd toch de adrenaline door je aderen te voelen stromen? We geven een aantal tips ter inspiratie.

Online casino

Houd jij er wel van om een gokje te wagen? Als er toch iets voor adrenaline zorgt, is het de spanning van het spelen in een casino wel. Dat is er door de corona maatregelen niet makkelijker of leuker op geworden. Gelukkig is het ook heel goed mogelijk om vanuit je eigen huis toch nog die spanning in je leven te halen. Je kunt namelijk ook een bezoekje brengen aan een online casino, waar je bijvoorbeeld een potje video poker kunt spelen, dice games kunt spelen of zelfs een gokje kunt wagen bij de roulette. Wees uiteraard wel zo verstandig om van tevoren een budget te bepalen voor jezelf en niet meer uit te geven dan dat. Het is niet de bedoeling dat je jezelf financieel ruïneert.

Ga hardlopen

Hardlopen wordt door veel mensen als saai en geestdodend beschouwd, en dat is geheel ten onrechte. Voor een sport die je gratis, alleen en veilig kunt uitoefenen kun je je er namelijk verdomd goed door gaan voelen. Hoewel het niet om adrenaline maar endorfine (het ‘gelukshormoon’) gaat dat vrijkomt door de inspanning, kun je van hardlopen een echte boost krijgen. In het begin kan het opbouwen van conditie misschien niet zo leuk zijn, maar als je eenmaal echt erin zit en het lang vol kunt houden zonder het gevoel dat je je echt volledig moet inspannen, kun je het gevoel krijgen dat je zweeft. Ook voel je je achteraf voldaan. En dat is best een aangenaam gevoel.

Experimenteren met seks

Spanning en seks gaan hand in hand met elkaar, maar die spanning kan op een gegeven wel een beetje wegebben. Juist in deze tijd waarin je die spanning zoekt, is het daarom de moeite waard om te proberen eens wat spontaner en gedurfder met seks om te gaan. Probeer met je partner je patronen te doorbreken en doe het eens op een plek waar je het niet eerder gedaan hebt. Probeer dingen uit die onbekend en een beetje spannend zijn. Daag elkaar uit. Durf je fantasieën te uiten. Wellicht verras je elkaar daar nog eens mee!

Dat het allemaal wellicht even anders moet dan we gewend zijn, is iets waar iedereen in variërende mate mee te maken heeft momenteel. Dit is de tijd waarin we onszelf een beetje opnieuw kunnen uitvinden, en dus ook nieuwe manieren kunnen vinden om aan die broodnodige boost in ons leven te komen.