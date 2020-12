Achterlijke Hugo de Jonge negeert smeekbede Gommers: nee, niet maandag beginnen met vaccineren ziekenhuispersoneel

Het is Hugo de Jonge weer eens gelukt om nóg incompetenter te worden dan hij al was: ziekenhuizen smeken bij monde van Diederik Gommers en Ernst Kuipers om een kleine voorraad vaccins, zodat medewerkers maandag gevaccineerd kunnen worden. Gebeurt dat niet, dan valt de zorg om. Maar De Jonge? Die geeft niet thuis – en weigert zelfs maar een toelichting te geven.



Gisteravond mochten Diederik Gommers en Ernst Kuipers langskomen bij Nieuwsuur om uit te leggen wat ze van het vaccinatiebeleid vinden – en dan met name het tempo (of het gebrek daarvan) eraan. Opmerkelijk genoeg deden de heren tijdens de uitzending de oproep aan het kabinet om maandag al te beginnen met het vaccineren van het ziekenhuispersoneel.

Essentieel personeel in de ziekenhuizen moet snel gevaccineerd worden, vinden Ernst Kuipers en Diederik Gommers. Gommers roept op om aanstaande maandag in ziekenhuizen te beginnen met vaccineren #Nieuwsuur pic.twitter.com/UD0jLpzXOK — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) December 30, 2020

Diederik Gommers vindt het volstrekt onzinnig dat er niet al maandag begonnen wordt met het op grote schaal vaccineren van ziekenhuispersoneel. Dat personeel staat, zoals ze dat tegenwoordig noemen omdat ze zo van oorlogstaal houden in een poging om het land continu in een staat van angst en paraatheid te houden, ‘aan de frontlinie.’ Indien nodig rijden hij en Ernst Kuipers samen naar Oss om de vaccins op te halen.

De heren deden deze oproep ongetwijfeld omdat ze achter gesloten op dit punt keihard genegeerd worden door Hugo de Jonge en Mark Rutte. Misschien dat het lukt met wat publieke druk, zullen ze gedacht hebben.

Op zich een prima idee, maar er is één probleem: faalminister De Jonge kan zich nérgens druk om maken. Deze clown doet en laat wat hij wil. Meningen van experts doen er niet. En geeft zijn woordvoerder nu het volgende door:

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) reageert deze week niet meer op de dringende oproep van Diederik Gommers en Ernst Kuipers om aanstaande maandag al te beginnen met het vaccineren van ziekenhuispersoneel. Dat laat zijn woordvoerder weten.

Als de druk in ziekenhuizen echt zo groot is en als het daarom van het grootste belang is dat het personeel beschermd wordt… dan is het natuurlijk totaal gestoord dat Gommers en Kuipers hun zin niet krijgen. Dit valt niet uit te leggen. En nee, ook niet met gezeur over “de organisatie is moeilijk.” Gommers zegt dat de ziekenhuizen dit prima zelf kunnen organiseren, daar hebben ze niets of niemand voor nodig. Nou ja, alleen de vaccins.

Je vraagt je onderhand af of De Jonge en Rutte de druk op de zorg wel écht willen verminderen. Ze zijn maar wat graag bereid om maatregelen te nemen die ons onze vrijheden ontnemen, hoegenaamd om dat doel te bereiken, maar als zij door wat sneller in actie te komen de zorg uit de penarie kunnen helpen weigeren ze dat.

Deze mensen zijn werkelijk óf tot op het bot incompetent, of ronduit kwaadaardig. Een andere verklaring kan ik niet bedenken.